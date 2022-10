MG XPower SVR: in vendita raro esemplare

MG ha annunciato che presterò tornerà nel segmento delle auto sportive, sperando di rinverdire i fasti delle sue iconiche roadster del passato. In ogni caso, c’è un modello sportivo di MG che non ha venduto moltissimo: la MG XPower SVR. Una vettura che combinava il design britannico con quello italiano, mentre un V8 di origine americana si occupava di dare prestanza a questa creatura. Oggi un esemplare a basso chilometraggio è in vendita da DD Classics, in Gran Bretagna.

Genesi del progetto

La XPower venne introdotta nel 2002, ed era basato sul telaio della De Tomaso Bigua/Qvale Mangusta dopo che MG acquisì l’azienda italiana Qvale. Era dotato di una carrozzeria in fibra di carbonio, con passaruota pronunciati e branchie laterali distintive, oltre a un V8 di origine Ford. A causa della sua produzione in volumi ridotti, diverse parti provenivano da modelli esistenti, inclusi i fari anteriori della Fiat Punto, i fanali posteriori della Fiat Coupé, le maniglie delle porte MG TF e gli specchietti retrovisori della Rover 75. Una genesi complessa.

L’esemplare in vendita

Si ritiene che MG abbia prodotto un totale di 82 unità inclusi i prototipi, di cui 42 sono SVR. Secondo l’elenco di DD Classics, questa specifica SVR con guida a sinistra è stata una delle ultime unità che hanno lasciato la fabbrica e ha percorso appena 4.000 km. Combina una tonalità esterna Mirror Silver con un interno rosso/nero. Ogni parte sembra nuova di zecca, senza segni di usura. Lo stesso vale per le basi, incluso il V8 da 5,0 litri di origine Ford che produce 287 kW / 390 CV e 510 Nm di coppia.

MG XPower SVR: prezzo elevato

Il prezzo elevato è stato uno dei motivi per cui MG non è riuscita a vendere molti esempi di XPower, con l’SVR al prezzo di circa 92.000 euro quando era nuovo nel 2007. Lo scorso marzo, la stesso MG XPower SVR era stata messa all’asta da Bonhams per 69.000 euro. La cifra potrebbe essere simile anche stavolta.