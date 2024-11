MG TD Arnolt: pezzo rarissimo all’asta di Car & Classic

Car & Classic propone un’asta online, dall’1 all’8 dicembre, per una rarissima MG TD Arnolt con carrozzeria Bertone. L’auto è uno dei soli 67 esemplari prodotti nel 1952 per il mercato americano. Questa vettura rappresenta un connubio perfetto tra l’ingegneria britannica e lo stile italiano, unendo la meccanica affidabile della MG al design elegante della Carrozzeria Bertone.

La storia di un sogno americano

La MG TD Arnolt nasce da un’idea di Stanley Howard Arnolt, ex giocatore di football americano e imprenditore di successo. Arnolt, appassionato di auto da corsa, decise di importare vetture straniere e, dopo aver ammirato due prototipi della Carrozzeria Bertone al Salone dell’Auto di Torino, decise di commissionare la produzione di una serie limitata di MG TD con carrozzeria italiana.

Bertone, all’epoca uno dei nomi più importanti del design automobilistico italiano, realizzò una carrozzeria in acciaio dalle linee pulite e moderne, con alcuni elementi in alluminio come sportelli, cofano e portellone. L’unione tra il telaio MG e la carrozzeria Bertone diede vita a una vettura sportiva ed elegante, capace di conquistare il pubblico americano.

Un pezzo di rilevanza storica

L’esemplare all’asta, telaio numero #278, è di colore beige con interni neri e si trova a Roma. La vettura è stata importata in Italia nel 2015 e si presenta in ottime condizioni, a testimonianza della cura con cui è stata conservata nel corso degli anni.

L’auto è corredata da una ricca documentazione, tra cui fatture di lavori eseguiti, manuale d’uso originale e Certificato di Rilevanza Storica dell’Automotoclub Storico Italiano. Tra i dettagli più importanti, si segnalano i cerchi originali Borrani a raggi da 15 pollici, il volante Bluemel a tre razze e la strumentazione Jaeger con contagiri, orologio analogico, tachimetro e strumenti ausiliari.

MG TD: un’opportunità per collezionisti

La MG TD Arnolt rappresenta un’opportunità unica per i collezionisti di auto d’epoca. La sua rarità, la storia affascinante e le condizioni impeccabili la rendono un vero e proprio gioiello del mondo automobilistico.

L’asta si svolge sulla piattaforma Car & Classic, leader in Europa nella vendita di auto d’epoca. La piattaforma, che conta oltre 4 milioni di utenti al mese, offre una vasta selezione di veicoli provenienti da tutto il mondo. Gli interessati possono visitare il sito di Car & Classic per maggiori informazioni sull’asta e per visionare le foto della vettura.