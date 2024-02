Mercedes si arrende e rallenta l’elettrificazione

Un altro importante produttore automobilistico che ha modificato i suoi piani di elettrificazione è Mercedes. L’azienda ha annunciato che aggiornerà la sua gamma di motori a combustione interna in modo che possano essere utilizzati per molti anni ancora. La strategia precedentemente annunciata dalla casa automobilistica tedesca prevedeva di vendere esclusivamente veicoli elettrici a partire dal 2030. Tuttavia, ora l’azienda ha comunicato che prevede che le vendite di veicoli elettrificati, inclusi quelli ibridi, raggiungeranno fino al 50% del totale entro la fine del decennio.

Mercedes rallenta i suoi piani di elettrificazione

Già alla fine dello scorso anno, il CEO Ola Kallenius aveva avvertito che l’Europa probabilmente non sarebbe stata pronta entro il 2030 per la transizione completa all’elettrificazione. Le ragioni principali includevano la mancanza di infrastrutture di ricarica sufficienti e la disponibilità limitata di modelli elettrici interessanti sul mercato. Il numero uno di Mercedes ha dichiarato che è fondamentale che i clienti e gli investitori siano consapevoli del fatto che l’azienda è ben preparata per continuare a produrre automobili con motori a combustione interna e è pronta a migliorare la tecnologia nel prossimo decennio.

“I nostri piani prevedono di introdurre una gamma quasi completamente nuova di modelli a combustione entro il 2027, che saranno venduti molto oltre il 2030”, ha spiegato Kallenius, evidenziando anche le sfide che Mercedes dovrà affrontare nei prossimi mesi e anni. Tra queste sfide figurano il rallentamento della crescita economica, le interruzioni della catena di approvvigionamento e le tensioni commerciali tra Cina, Stati Uniti e Unione Europea. Questi fattori contribuiranno a un calo delle vendite di auto e furgoni, che nel primo trimestre si prevede saranno inferiori rispetto ai livelli dello scorso anno.