Mercedes non pensa alle batterie allo stato solido

Le batterie allo stato solido sono una tecnologia che negli ultimi tempi sembra prendere piede. Varie case automobilistiche tra cui Toyota hanno detto di puntare forte su questa tecnologia che promette maggiore efficienza e autonomie anche oltre i mille km con una ricarica completa. Tuttavia non tutti sembrano convinti di utilizzare questa nuova tecnologia. Tra questi vi è Mercedes secondo cui l’arrivo nei prossimi anni delle batterie allo stato solido potrebbe essere inutile visti i progressi che stanno facendo le batterie agli ioni di litio.

Le batterie allo stato solido? Potrebbero non essere necessarie secondo Mercedes

Questo è il pensiero di Markus Schäfer, Chief Technology Officer di Mercedes. Nonostante siano noto che tali batterie offrano costi ridotti e una maggiore densità, Schäfer afferma che non pensa che queste possano offrire “un grande vantaggio in termini di costi o dal punto di vista energetico”. Questo in quanto, sempre secondo lui, “tante persone stanno lavorando sulle celle convenzionali, rendendole assai migliori”. Ha ammesso che esiste un vantaggio in termini di sicurezza nella tecnologia allo stato solido, ma sono attesi sviluppi anche nella tecnologia al litio.

Schäfer ha ricordato che Mercedes ha investito in aziende start-up che sviluppano la tecnologia delle batterie allo stato solido negli Stati Uniti e in Corea e continua a guardare lo sviluppo della tecnologia con interesse. Tuttavia pensa che nonostante le dichiarazioni trionfalistiche di altre aziende, l’arrivo di questa tecnologia sul mercato sia ancora lontano e che dunque sia meglio puntare a migliorare le batterie agli ioni di litio.