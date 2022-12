Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture, il non plus ultra del lusso

Un’alternativa alle fin troppo classiche berline Rolls-Royce e Bentley arriva da Stoccarda ed esattamente dalla Casa della Stella a tre punte che con i suoi modelli firmati Mercedes-Maybach punta alla clientela più esigente del pianeta. L’ultima creazione del brand prende il nome di Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture, anticipata da una concept car svelata lo scorso maggio e finalmente proposta in una limitatissima serie di soli 150 esemplari.

Mercedes-Maybach Classe S Haute Voiture: forte presenza scenica

Questa ammiragli extra lusso è stata presentata in anteprima nel corso di un esclusivo evento privato che si è svolto a Dubai, negli Emirati Arabi, presenziato da VIP e personaggi di spicco provenienti da tutto il globo. Basata sulla già “preziosissima” Mercedes-Maybach S 680 con motore V12 da 610 CV, la Haute Voiture promette la massima esclusività grazie ad un corredo di primo livello e di provenienza sartoriale. La vettura si distingue esteticamente per la sua livrea bicolore che richiama il mondo dello yachting. La colorazione “Nautical Blue” che personalizza il tetto e i cerchi in lega si contrappone alla tinta color oro del resto del corpo vettura, offrendo un contrasto di sicuro effetto.

Salotto extralusso

Aperta la portiera si ha la possibilità di accedere ad una vera e proprio salotto extra lusso mobile. L’ambiente interno è impreziosito da una suggestiva illuminazione LED che irradia l’intero abitacolo. All’intern, materiali e accostamenti cromatici richiamano il settore dell’alta moda: i rivestimenti in Dark Nautical Blue e Rose Gold sono abbinati con sapienza agli inserti in tessuto Bouclé e ai tappetini in lino e in lana mohair. Nella zona posteriore, studiata per accogliere nel massimo lusso due persone in altrettante poltrone singole, è possibile brindare con il migliore champagne utilizzando i flûte in cristallo color rosa proposti di serie nell’auto.

Finiture artigianali e borse di lusso

Chi desidera ascoltare un po’ di musica può sfruttare l’alta fedeltà della tecnologia Dolby Atmos, offerta dall’impianto audio Burmester. Sempre per quanto riguarda la tecnologia, l’infotainment MBUX della Classe S è stato completamente aggiornato con una nuova grafica con accenti d’oro, inoltre permette di scegliere tra 12 avatar come profilo di guida che si distinguono da accessori di moda di lusso, come ad esempio abiti da sera e cappotti eleganti. Nella dotazione di serie della vettura viene fornita una collezione di borse (acquistabile anche online o nei negozi Maybach) di varie dimensioni.

La momento il prezzo risulta riservato, ma certamente sarà di molto superiore ai 310.000 euro della S 680 “standard”.