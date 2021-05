Mercedes-Maybach S680 4Matic: la variante con il V12

I V12 tornano alla Mercedes, anche se non se ne sono mai veramente andati. Con il lancio della nuova Mercedes-Maybach S680 4Matic, il marchio tedesco compie un nuovo passo in termini di lusso, esclusività e prestazioni, resistendo così alle sue concorrenti più dirette come la Bentley Flying Spur W12 e la Rolls-Royce Ghost. Stiamo parlando del motore per eccellenza per le Mercedes più lussuose, e il suo arrivo sul mercato rappresenta una spinta importante per la Classe S al fine di riaffermarsi come la nuova rivale da battere nella sua categoria.

12 cilindri a V

Sebbene la Mercedes-Maybach Classe S sia già stata commercializzata da mesi associata a una meccanica V8, anche con una versione più lunga, L6, in Cina, in realtà l’opzione con il 12 cilindri si è fatta attendere. Questa meccanica, pur essendo in evidente pericolo di estinzione con l’avanzare dell’elettrificazione, continua infatti a rappresentare il top in termini di prestazioni ed esclusività, e quindi Mercedes ha deciso di mantenere il più possibile i V12 nella gamma Maybach.

612 CV e 1.000 Nm di coppia

Al momento la Casa tedesca non ha offerto troppi dettagli tecnici su questo V12, confermando solo che si tratta di una nuova evoluzione del 6.0 a dodici cilindri Twin-Turbo del marchio, con una potenza di 612 CV e una coppia massima che dovrebbe raggiungere i 1.000 Nm. Al momento l’unico V12 nella gamma Mercedes è offerto esclusivamente attraverso Maybach, visto questa configurazione è stata eliminata dalla gamma convenzionale, oltre che dalle versioni AMG. A livello di trasmissione, l’S680 utilizza un cambio automatico a 9 rapporti associato a un sistema di trazione integrale con distribuzione intelligente (4Matic). Nonostante la sua chiara impostazione come limousine di lusso, la Mercedes-Maybach S680 sarà in grado di coprire lo 0-100 km/h in 4,5 secondi e di raggiungere i 250 km/h di velocità massima.

In termini di design esterno, la differenziazione delle versioni V12 è praticamente inesistente, visto che gli unici elementi esclusivi sono i loghi V12 posizionati sui parafanghi anteriori e i nuovi cerchi a più razze.