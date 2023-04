Mercedes, Harald Wilhelm: ‘Le auto di fascia alta e i furgoni premium hanno reso il brand più forte’

Mercedes-Benz Group AG ha chiuso il primo trimestre del 2023 con ottimi risultati finanziari grazie all’aumento delle vendite di veicoli di fascia alta e di furgoni premium. Insieme a maggiori vendite, nonché a un mix di prodotti favorevole, ha portato a un utile prima di interessi e imposte (EBIT) di 5,5 miliardi di euro rispetto ai 5,2 miliardi di euro registrati nel primo trimestre dello scorso anno.

I ricavi sono aumentati dell’8% a 37,5 miliardi di euro contro i 34,9 miliardi di euro del Q1 2022. I sei trimestri consecutivi di margini a due cifre dimostrano resilienza e prestazioni aziendali strutturalmente migliorate.

Durante l’annuncio di questi dati è intervenuto anche Harald Wilhelm, Chief Financial Officer di Mercedes-Benz Group AG, il quale ha detto la sua sui numeri registrati dal gruppo tra gennaio e marzo di quest’anno.

“La nostra attenzione alle auto di fascia alta e ai furgoni premium ha reso Mercedes più resistente alle intemperie, consentendoci di accelerare la nostra trasformazione digitale ed elettrica, anche in un periodo di incertezza economica. La costante disciplina dei costi, combinata con ulteriori lanci di prodotti chiave, come il Mercedes-Maybach EQS SUV completamente elettrico, ci manterrà sulla buona strada per continuare a fornire risultati sostenibili”, ha detto Wilhelm.

I brand Classe G, AMG e Maybach hanno registrato forti vendite

Le forti vendite dei veicoli Classe G, Mercedes-AMG e Mercedes-Maybach hanno aiutato Mercedes-Benz Cars a raggiungere un ritorno sulle vendite rettificato del 14,8%. Per quanto riguarda Mercedes-Benz Vans, il ritorno sulle vendite rettificato è stato del 15,6%, sostenuto dal miglioramento dei prezzi e delle consegne di furgoni di grandi dimensioni.

Il passaggio verso una maggiore elettrificazione continua con le vendite di veicoli elettrici a batteria della divisione Cars in aumento dell’89% e di quelle della divisione Vans in crescita del 22%.