Mercedes: i veicoli elettrici sono “tecnicamente superiori” alle auto con gli e-fuels

Il CEO di Mercedes-Benz Ola Kallenius ritiene che i veicoli elettrici siano la via da seguire per la sua azienda. Le rapide innovazioni in atto nel settore, l’efficienza di un settore dei trasporti elettrici e il lusso offerto dalla tecnologia silenziosa lo rendono un’opzione migliore per la casa tedesca rispetto agli e-fuel. Lo ha recentemente dichiarato al Frankfurter Algemeine Zeitung.

Per il CEO di Mercedes le auto elettriche sono una tecnologia superiore agli e-fuel

Ola Kallenius, ha ribadito in questa sua intervista che entro il 2025 vuole avere avere un’alternativa elettrica in tutti i modelli della sua azienda e addirittura lasciare da parte la meccanica a combustione in tutti i mercati in cui ciò è già possibile. “Mercedes ha una strategia che si basa chiaramente sulla trazione elettrica. Non cambieremo la nostra strategia a causa delle decisioni sugli e-fuel“, ha affermato Kallenius. “Dal 2025, allineeremo tutte le nostre nuove architetture di veicoli esclusivamente per la trazione elettrica “.

Kallenius fa anche riferimento alla necessità di promuovere le infrastrutture di ricarica in modo che la loro strategia sia praticabile nella maggior parte dei mercati possibili, pur sapendo che non potranno lanciare gamme esclusivamente elettriche in tutto il mondo. Il CEO ritiene che gli e-fuel possano essere una soluzione solo per i mercati che non hanno saputo evolversi verso una mobilità completamente elettrica e per riempire il serbatoio dei veicoli a combustione interna che sono stati prodotti e sono in circolazione.

Kallenius vede come possibile un futuro in cui città come Parigi e Londra vietino completamente i veicoli a combustione, indipendentemente dal loro carburante. I veicoli elettrici dunque per il numero uno di Mercedes saranno preziosi per i proprietari del marchio in molti paesi.