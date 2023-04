Mercedes, Emmerich Schiller: ‘Nel 2024 arriverà la versione elettrica del Classe G’

Mercedes ha festeggiato ieri un importante anniversario che riguarda il suo iconico Mercedes Classe G. Infatti, dallo stabilimento di Graz (Austria) è uscito l’esemplare n°500.000 del leggendario fuoristrada.

Questo modello deve il suo status di culto tra la crescente comunità di appassionati soprattutto grazie alla combinazione unica di design distintivo e straordinarie capacità off-road.

Il Classe G n°500.000 richiama le origini della vettura. Per realizzare questo modello è stata presa come riferimento la versione 280 GE model year 1986. Riprende gli elementi di design iconici come la colorazione esterna Verde Agave e il motivo dei sedili.

Nel corso della celebrazione di questo importante traguardo, è intervenuto anche Emmerich Schiller – presidente e CEO di Mercedes-Benz G GmbH e responsabile della divisione veicoli fuoristrada di Mercedes-Benz AG. Egli ha confermato che la versione completamente elettrica del Mercedes Classe G arriverà nel 2024.

“In occasione del 500.000° anniversario, desideriamo ringraziare sia i nostri fedeli clienti e fan di lunga data, che i nostri dipendenti e il nostro partner di produzione Magna Steyr di Graz. Siamo orgogliosi di questo traguardo, che sottolinea anche l’esclusività della Classe G. Dopo tutto, quattro interi decenni hanno portato a questo significativo anniversario. Ciò rende la Classe G tutt’altro che un prodotto di massa. Con il lancio della versione completamente elettrica nel 2024, che spingerà i confini del settore dei fuoristrada, guardiamo con trepidazione al futuro di questa icona dei fuoristrada”, ha detto Schiller.

Proporrà quattro motori elettrici ad alte prestazioni

Il presunto Mercedes EQG (come è stato più volte identificato nelle varie indiscrezioni) avrà quattro motori elettrici controllati individualmente vicino alle ruote e delle batterie integrate nel pianale per assicurare un baricentro basso.

La Stella di Stoccarda afferma che i propulsori elettrici erogano la loro coppia massima praticamente in modo istantaneo e offrono enorme potenza, controllabilità e reattività. Il Mercedes Classe G elettrico uscirà dalla linea di produzione nel 2024 accanto al modello a combustione interna.