“Il gigante diventa piccolo, l’icona si fa green”. La leggendaria Mercedes Classe G Baby, simbolo di potenza e lusso off-road, si trasforma in un innovativo SUV compatto elettrico. L’annuncio ufficiale è stato fatto durante la conferenza sugli utili 2024 della Casa di Stoccarda, confermando le anticipazioni del Salone di Monaco 2023 sull’espansione della famiglia G-Class con una versione più contenuta.

Mercedes-Benz, la Classe G diventa piccola

Il nuovo modello, noto provvisoriamente come Classe G Baby, conserverà il DNA robusto del suo predecessore, ma con dimensioni significativamente ridotte. Con una lunghezza stimata tra 4,3 e 4,5 metri, quasi mezzo metro in meno rispetto all’attuale Classe G, il veicolo promette di unire la versatilità off-road a una maggiore praticità urbana. Elementi distintivi come i paraurti massicci e le protezioni della carrozzeria resteranno centrali nel design, garantendo performance anche su terreni difficili.

La rivoluzione tecnologica prende forma grazie all’adozione della piattaforma MMA, progettata specificamente per la nuova generazione di veicoli elettrici Mercedes. Questa architettura, che farà il suo debutto con la futura CLA a Roma nel marzo 2025, rappresenta la base tecnica per l’evoluzione sostenibile del marchio tedesco.

A trazione elettrica

L’elettrificazione della Classe G Baby si inserisce in un piano più ampio di trasformazione della gamma Mercedes. Il costruttore sta infatti lavorando anche sulle versioni elettriche della Classe C e della GLC, consolidando la sua posizione di leader nella transizione verso una mobilità a zero emissioni. Questo modello rappresenta un tassello chiave nella strategia delle nuove auto elettriche Mercedes.

Mentre i dettagli tecnici e il listino prezzi rimangono riservati, cresce l’attesa per questo SUV compatto che promette di reinventare un’icona automobilistica, adattandola alle esigenze contemporanee di sostenibilità e praticità urbana.