Tradizione, innovazione e sicurezza si fondono nella nuova offerta di Mercedes-Benz, pensata per i giovani neopatentati. Le recenti modifiche al Codice della strada, che hanno ridefinito i parametri per i veicoli guidabili dai neopatentati, hanno spinto la casa di Stoccarda a presentare una gamma di modelli che rispettano i limiti di 75 kW per tonnellata di rapporto peso-potenza e 105 kW di potenza massima.

Mercedes-Benz, le proposte per i neopatentati

L’offerta si compone di otto modelli, di cui sei con motorizzazioni tradizionali e due completamente elettrici. Tra i veicoli convenzionali troviamo la Classe A, Classe B, GLA, GLB, CLA e CLA Shooting Brake, equipaggiati con motori benzina mild-hybrid e Diesel da 85 e 100 CV. La tecnologia mild-hybrid a 48 volt non solo garantisce un boost aggiuntivo di 10 kW in accelerazione, ma ottimizza anche i consumi grazie al recupero dell’energia in frenata.

Nel segmento dei modelli elettrici, spiccano l’EQA 250+ e l’EQB 250+, dotate di batterie da 70,5 kWh che assicurano un’autonomia superiore ai 500 km secondo il ciclo WLTP. Questi veicoli sono progettati per offrire una mobilità sostenibile e a zero emissioni, ideale per la quotidianità.

La sicurezza per i giovani è la priorità

“La sicurezza dei giovani conducenti è la nostra priorità”, afferma Paola Ardillo di Mercedes-Benz Italia, sottolineando come tutti i modelli siano equipaggiati di serie con avanzati sistemi di assistenza alla guida, garantendo così una protezione ottimale per i neopatentati.

Ogni vettura è disponibile in sette configurazioni, per rispondere alle esigenze individuali dei clienti. Gli acquisti possono essere effettuati sia presso le concessionarie fisiche sia tramite il Mercedes-Benz Store online, con l’opzione di accedere al programma di usato certificato Mercedes-Benz Certified. Con questa gamma rinnovata, Mercedes-Benz conferma il suo impegno nel fornire soluzioni all’avanguardia, combinando performance, sostenibilità e sicurezza in un’offerta completa e diversificata per i giovani conducenti.