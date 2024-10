Mercedes-Benz: i risultati finanziari del terzo trimestre 2024

Mercedes-Benz ha diffuso le cifre sulle redditività aziendale del terzo trimestre dell’anno. I risultati sono in calo rispetto allo stesso periodo del 2023. Ad influenzarli ci hanno pensato le dinamiche di mercato. L’ambiente macroeconomico debole e la forte concorrenza, principalmente in Asia, si sono tradotti nella lieve riduzione delle performance.

La migliore disponibilità di prodotto non è bastata a compensare gli effetti negativi indotti da questo scenario sulla “stella” di Stoccarda. Resta, però, una consistente generazione di cassa. Le vendite segnano buoni livelli di solidità, a riprova dell’appeal mondiale del marchio.

L’EBIT (Earnings Before Interest and Taxes), ossia l’utile operativo prima degli oneri finanziari e delle imposte, è stato di 1.2 miliardi di euro per Mercedes-Benz, nei mesi da luglio a settembre del 2024, contro i 3.4 miliardi del precedente esercizio finanziario. Il dato risulta in calo anche rispetto al secondo trimestre dell’anno, a causa di prezzi netti più bassi e di un mix commerciale meno favorevole, che ha portato a un ritorno sulle vendite (RoS) rettificato del 4.7% nel periodo preso in esame: meno del 2023.

Oltre alla condizioni di mercato più difficili, sul risultato hanno inciso anche le transizioni di prodotto, con l’arrivo, ad esempio, delle nuovissime versioni ICE e BEV della Mercedes-Benz Classe G, che saranno disponibili nei principali bacini di sbocco mondiali solo nel trimestre finale dell’anno, iniziato da alcune settimane. Presto conosceremo il loro apporto.