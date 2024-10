Mercedes-Benz e Moncler continuano la loro collaborazione artistica con il debutto del “Project G-Class Past II Future“, un’opera d’arte esclusiva presentata durante il Salone “City of Genius“, tenutosi a Shanghai il 19 ottobre 2024. Questa nuova creazione è frutto del lavoro congiunto delle due iconiche aziende e porta la firma di Nigo, designer giapponese e rinomato DJ. La base dell’opera è una Mercedes Classe G cabriolet degli anni ’90, restaurata completamente e trasformata in un vero e proprio capolavoro contemporaneo.

Dimensioni imponenti

Il “Project G-Class Past II Future” rappresenta la seconda collaborazione tra Mercedes-Benz e Moncler, dopo il successo del “Project Mondo G” svelato a Londra nel febbraio 2023 durante l’evento “The Art of Genius”. Quest’ultima opera fonde il design inconfondibile della Gelandewagen con elementi stilistici tipici dei capi Moncler, come la caratteristica trapuntatura che richiama i celebri giubbotti del marchio. La combinazione delle forme angolari della Classe G e i dettagli tessili crea un contrasto estetico unico, esaltato dalle dimensioni imponenti: 4,5 metri di lunghezza, 1,9 metri di larghezza e 2 metri di altezza.

L’opera si distingue anche per la sua palette cromatica: una finitura opaca bicolore che gioca con il verde oliva e il grigio, impreziosita da dettagli in nero e oro che ne sottolineano l’esclusività. L’aspetto contemporaneo del veicolo è accentuato dalle linee pulite della carrozzeria, pur mantenendo i tratti distintivi della Classe G cabriolet. Elementi iconici come la ruota di scorta montata sul portellone posteriore, i cerchi in acciaio nero e il parabrezza pieghevole rimangono fedeli all’originale degli anni ’90.

Gli interni dell’opera sono stati completamente rivisitati con il contributo di Devon Turnbull, famoso per le sue installazioni audio immersive. Ha creato un impianto audio personalizzato per l’occasione, perfettamente integrato nel design dell’auto. I woofer, installati sulle aste del tetto apribile, possono essere facilmente rimossi, come l’intero tetto, offrendo un’esperienza d’ascolto tanto spettacolare quanto flessibile. Gli interni presentano anche sedili rivestiti in tessuto a scacchiera, un richiamo alla tradizione stilistica Moncler.

C’è anche un edizione limitata per Mercedes-Benz e Moncler

Oltre alla creazione artistica, Mercedes-Benz ha svelato anche una Classe G in edizione limitata, la “G-Class Past II Future”, realizzata sempre da Nigo. Questa versione, prodotta in soli 20 esemplari, si basa sulla moderna G 450 d ed è caratterizzata da una verniciatura bicolore verde e grigia, dettagli interni a scacchiera e la ruota di scorta posteriore con il logo della collaborazione. Esteticamente, il veicolo presenta accenti in nero, dalle cornici dei finestrini alle ruote in lega leggera, passando per le modanature laterali, tutte con la scritta “Past II Future”.

All’interno dell’abitacolo, la placca “1 of 20” nella console centrale ricorda l’esclusività di questa edizione limitata, che sarà consegnata ai fortunati clienti nell’aprile 2025. Sebbene il prezzo non sia stato divulgato, tutte le unità sono già state vendute, confermando il grande successo della collaborazione tra Mercedes-Benz e Moncler.