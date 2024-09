Mercedes-Benz Classe G elettrica: Bradley Cooper protagonista dello spot

Bradley Cooper ha un legame storico con la Mercedes-Benz Classe G, che da circa 20 anni è una presenza frequente nella sua vita. Per questo, l’attore e regista statunitense ha accettato di buon grado l’invito della casa tedesca a “prestare” il suo volto per la campagna globale della versione “alla spina” del modello, con il claim “The Rise of Electric”.

Il divo di Hollywood è l’interprete di un cortometraggio che sarà il fulcro della nuova campagna pubblicitaria della “stella”. Protagonista delle riprese, insieme a Bradley Cooper, la Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ, dotata di propulsione elettrica.

L’iconica vettura si muove sul set come una star. Nello spot si gioca molto sulle note dinamiche, con una coinvolgente sequenza di scene di azione, che mostrano bene l’essenza del modello e la sua capacità di assecondare i diversi scenari operativi. Il modo giusto per comunicare le avventure che è possibile gustare con un mezzo del genere, dai contesti urbani a quelli in fuoristrada.

Ora la casa tedesca ha deciso di lanciare sul mercato la prima variante 100% elettrica della specie. Sarà all’altezza del ruolo? Guardando il filmato si direbbe di sì. Nella vita reale ci riuscirà se sarà in grado di soddisfare la sensazione di indipendenza e la certezza di poter affrontare qualsiasi terreno da sempre tipiche della Classe G, celebre veicolo 4×4 della “stella” ormai entrato nell’immaginario collettivo.

Crediti

• Idea, concept e realizzazione: team x

• Produzione: Zauberberg Productions GmbH & Spellwork

• Produttore esecutivo: Juliane Ellrich

• Direttore: Sermed Dahar (Spellwork)

• Fotografo Social Stills: Tom Bender

• Post-produzione: Timm Engelkamp (Spellwork)

• Musica: Simon Heeger / 2wei Audio

• Mix: Studi Kraatz