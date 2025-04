La Mercedes-Benz ha deciso di celebrare il proprio iconico fuoristrada con una straordinaria edizione limitata, denominata STRONGER THAN THE 1980s. Questa esclusiva serie della G-Class, limitata a soli 460 esemplari, si propone di unire la nostalgia del passato con l’innovazione tecnologica del presente, omaggiando il modello storico W 460, che ha segnato una svolta nel concetto di lusso off-road.

Due varianti

La nuova edizione è disponibile in due varianti di motorizzazione. La G 450 d, con consumi compresi tra 8,7 e 9,9 litri ogni 100 km e emissioni di CO₂ tra 227 e 261 g/km, rappresenta la scelta più efficiente. Per chi cerca maggiore potenza, è disponibile la G 500, che offre consumi tra 10,9 e 12,3 litri ogni 100 km e emissioni di CO₂ tra 248 e 281 g/km. Entrambe le versioni combinano prestazioni elevate con tecnologie avanzate per un’esperienza di guida unica.

L’omaggio agli anni ’80 è evidente già dalle colorazioni: MANUFAKTUR agave green solid, un verde che richiama la natura e l’avventura, e MANUFAKTUR Colorado beige solid, un beige che evoca i paesaggi desertici. Questi colori vintage sono arricchiti da dettagli retrò come gli indicatori di direzione arancioni, la griglia del radiatore nera e il logo storico di Mercedes-Benz con la corona d’alloro su sfondo blu.

Sapore vintage

Il design vintage continua con i cerchi in lega a cinque razze e dettagli esclusivi come il badge argentato originale sul portellone e una protezione sottoscocca nera. La ruota di scorta, elemento iconico della G-Class, è dotata di una copertura appositamente progettata per questa edizione speciale.

Gli interni, curati nei minimi dettagli, mescolano tradizione e lusso contemporaneo. I sedili in pelle nera con pannelli centrali in tessuto grigio colomba rappresentano un chiaro richiamo agli anni ’80. Il maniglione lato passeggero porta l’incisione “STRONGER THAN THE 1980s”, mentre i pannelli delle soglie sono decorati con la topografia del monte Schöckl, luogo simbolico per i test della G-Class fin dal 1979.

Tiratura limitataclas

L’esclusività è ulteriormente sottolineata dal badge “Schöckl Proved” in stile retrò e dalla numerazione “1 of 460” incisa sulla console centrale. Il comfort non è stato trascurato: volante multifunzione in pelle Nappa, tetto apribile in vetro e sistema audio Burmester 3D surround completano l’esperienza premium.

Per gli appassionati di avventure off-road, l’allestimento PROFESSIONAL Line Exterior include parafanghi rinforzati, griglie protettive per i fari e pneumatici all-terrain. È inoltre disponibile un portapacchi sul tetto, ideale per aumentare la capacità di carico durante i viaggi più estremi.

Con un prezzo base di £152,815, la edizione limitata della G-Class rappresenta un’opportunità imperdibile per collezionisti e appassionati del marchio. Questa serie speciale non è solo un veicolo, ma un vero e proprio tributo al passato, che fonde in modo impeccabile eredità storica e innovazione moderna.