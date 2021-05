Mercedes-Benz Classe E All Terrain: la prova su strada

Il recente rinnovamento della gamma di Mercedes-Benz Classe E ha riguardato ogni variante del modello della Stella a Tre Punte, compresa la All Terrain, che si rivela una vettura piena di risorse e con una duttilità fuori dal comune.

Esterni: si differenzia per il look campagnolo

Se nella Classe E fresca di restyling spiccano lo stile più affilato dei gruppi ottici, con quelli anteriori disponibili anche con tecnologia Multibeam LED, la versione All-Terrain, per via delle sue caratteristiche che la spingono ad andare, all’occorrenza, oltre l’asfalto, vanta dei richiami al mondo dei SUV che le conferiscono una personalità più audace. Infatti, già da una prima occhiata, è difficile non notare le protezioni del sottoscocca, la mascherina del radiatore, o la protezione antincastro a vista con cromatura lucida in luogo della precedente finitura in silver shadow.

Interni: si evolve l’infotainment, arriva un nuovo volante

Dici Mercedes e subito immagini gli schermi del sistema Mbux che sono diventati elementi essenziali anche nell’abitacolo della Classe E. Potrebbe sembrare inutile dire che rendono l’esperienza a bordo più evoluta, ma è bene ricordarlo, per sottolineare come la Casa tedesca sia stata attenta a migliorare i propri veicoli anche sotto quest’aspetto, quello dell’interazione tra auto e conducente, il quale, sull’ultima variante di questo modello dall’importanza commerciale rilevante, può comunicare con l’infotainment anche attraverso alcuni comandi gestuali, oltre che tramite la fatidica frase “hey Mercedes”.

Il sistema di navigazione poi sfrutta grafiche dedicate in aggiunta alle immagini delle riprese dal vivo. Tra gli elementi fisici da segnalare troviamo il nuovo volante, più compatto, e dei sedili che non affaticano nemmeno dopo un lungo viaggio, anche le luci contribuiscono all’atmosfera, e sono parte integrante dell’esperienza di viaggio. Semplicemente immenso il bagagliaio che va da 670 litri per arrivare fino a 1.820 litri.

Al volante: divora l’asfalto senza affaticare e sa come comportarsi in off-road

Ho avuto modo di guidare per diversi chilometri la E All Terrain, e devo ammettere che in più di un’occasione mi sono chiesto se il peso possa essere realmente quello dichiarato di circa 2.000 kg, perché il 2 litri turbodiesel da 194 CV e 400 Nm di coppia massima è un motore che spinge sempre, non appare mai, nemmeno per un istante, sotto sforzo, e si adatta alle esigenze del momento con grande naturalezza. Infatti, si è rivelato silenzioso, fluido, favorito anche dal cambio automatico a 9 rapporti, che ha una dolcezza nello scegliere i tempi dei passaggi da una marcia all’altra a dir poco disarmante.

Selezionando la modalità di guida più sportiva invece, rende la wagon “tutto terreni” della Stella capace di scattare da 0 a 100 km/h in 8 secondi e, soprattutto, di accorciare la distanza tra le curve in maniera disarmante. In questo caso la trasmissione automatica diventa famelica di rapporti e scala rapidamente per enfatizzare la risposta all’acceleratore. Comunque, se non si vuole frequentare spesso il benzinaio, attenendosi a medie interessanti per un’auto del genere, nell’ordine dei 14 km/l di media, è meglio non strapazzarla troppo. Anche perché la All Terrain è comodissima, grazie alle sospensioni pneumatiche. Queste ultime, selezionando l’omonima modalità, consentono di sollevare l’assetto di 2 cm fino ad una velocità di 35 km/h per superare gli ostacoli più impegnativi nei percorsi off-road.

Certo, delle gomme con spalla bassa non sono l’ideale per andare in fuoristrada, ma quanto a trazione la All Terrain ne ha da vendere. Tornando alla guida su asfalto, su questa Mercedes troviamo una dotazione di ADAS all’ennesima potenza, tanto che l’auto è capace di riconosce l’effettivo controllo del guidatore attraverso l’impugnatura del volante, richiamandolo, in caso di emergenza ad intervenire, per poi arrestare la marcia qualora quest’ultimo non reagisca alle segnalazioni.

Prezzo: si parte da circa 64.000 euro

Il listino della Classe E 220d All Terrain parte da poco più di 64.000 euro, ma questo prezzo rappresenta una base che può crescere in maniera importante a seconda dei pacchetti e degli accessori con cui rendere la vettura in linea con le proprie esigenze.