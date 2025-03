Potenza, eleganza, sicurezza. Tre parole che riassumono perfettamente la Mercedes-Benz 420 SE del 1991, uno degli ultimi modelli della celebre serie W126, oggi custodita al Polizeioldtimer Museum dopo aver servito come veicolo di scorta per la banca federale tedesca fino al 2003.

La Mercedes della polizia teutonica

Questa ammiraglia della casa di Stoccarda rappresenta l’apice della produzione Mercedes-Benz degli anni ’80 e primi ’90. La serie W126, parte della prestigiosa gamma S-Class, ha dominato il segmento delle berline di lusso dal 1979 fino al 1991, stabilendo nuovi standard in termini di ingegneria e raffinatezza.

Il cuore pulsante della Mercedes-Benz 420 SE è un possente motore V8 da 4,2 litri capace di sviluppare circa 204 cavalli, offrendo prestazioni brillanti senza compromettere il comfort di marcia che ha reso celebre questa vettura. La combinazione di potenza e fluidità di guida ha reso questo modello particolarmente adatto per incarichi ufficiali e di rappresentanza.

La progettazione della serie W126 si è distinta per l’attenzione all’aerodinamica e alla sicurezza, con l’introduzione di tecnologie all’avanguardia come i sistemi ABS e airbag, rivoluzionari per l’epoca. Le linee esterne, eleganti e sobrie, nascondevano una complessità ingegneristica che ha garantito a questi veicoli un’affidabilità leggendaria.

Un lungo servizio

Nel 2003, concluso il suo servizio presso la banca federale, questa particolare Mercedes-Benz 420 SE ha trovato una nuova casa al Polizeioldtimer Museum di Marburg, dove continua a raccontare la sua storia e quella dell’automobilismo tedesco. Il museo, specializzato in auto storiche delle forze dell’ordine, offre ai visitatori l’opportunità di ammirare questo esemplare che testimonia un’epoca in cui le auto non erano semplici mezzi di trasporto, ma veri simboli di status.

Nell’attuale panorama automobilistico, sempre più orientato verso elettrificazione e guida autonoma, la Mercedes-Benz 420 SE ci ricorda un’epoca in cui l’eccellenza costruttiva e la cura maniacale dei dettagli rappresentavano i valori fondamentali dell’industria. Un’eredità che continua a ispirare appassionati e collezionisti, rendendo questi veicoli dei classici intramontabili.