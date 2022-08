Una Mercedes-Benz Classe S pacchiana al quadrato [Video]

Il buongusto manca a tante persone. Con l’avvento dei social, il ventaglio di obbrobri che si è costretti a vedere è cresciuto a dismisura. Un video pubblicato su TikTok mostra una Mercedes-Benz Classe S gravemente ferita nella sua dignità. Il proprietario ha conciato in modo pacchiano l’ammiraglia tedesca, per sua natura votata a un lusso discreto e molto raffinato.

Il trionfo del kitsch

Difficile trovare le parole giuste per descrivere in modo adeguato la mostruosità del risultato ottenuto dopo gli interventi di personalizzazione, lontani anni luce dai concetti di classe ed eleganza. Si tratta di un oltraggio alla nobiltà del modello e di un autentico pugno negli occhi, particolarmente doloroso per gli amanti della casa automobilistica di Stoccarda.

Interventi di pessimo gusto

Davanti si nota una griglia con marchio “S MAY BACH”, che sormonta una stella a tre punte su misura, definita giustamente dai colleghi di Carscoops come la più brutta del mondo. Tutto questo accompagnato da un ornamento sul cofano proveniente da una vera Maybach e da più badge AMG, V12, 6.3 e compagnia bella, disseminati a destra e a manca. Roba da voltastomaco.

Danno globale

Nessuna parte della carrozzeria della Mercedes-Benz Classe S di cui ci stiamo occupando è stata risparmiata dallo scempio, che tocca pure i montanti posteriori. Le calotte degli specchietti sono cromate, come lo sportello del carburante ed altri dettagli, per una miscela ancora più difficile da digerire. Le ruote aftermarket con accenti gialli e verdi aggiungono ulteriori note di stravaganza alla composizione, in evidente conflitto col concetto di stile.

Una Mercedes-Benz Classe S circense

La batteria di scarichi al posteriore, integrati da quelli laterali, rende ancora più indigesta la trama espressiva. A completare il disdicevole pacchetto ci pensa la targa personalizzata con la scritta “Fuck Off”, che mostra una volta per tutte come i soldi non comprino il gusto. Povera Mercedes-Benz Classe S.