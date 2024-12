Debuttando in grande stile durante il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, la Mercedes-AMG PureSpeed si presenta come il primo modello della prestigiosa serie Mythos. Con soli 250 esemplari prodotti, questa esclusiva supercar celebra la leggendaria storia del motorsport Mercedes-Benz, offrendo un’esperienza di guida senza precedenti. Priva di tetto e parabrezza, la PureSpeed non è solo un capolavoro di design, ma una vera rivoluzione nell’automobilismo.

Design iconico e aerodinamica perfetta

Ispirata alla Mercedes-AMG ONE, la PureSpeed incarna un’estetica audace e funzionale. Il profilo basso, il cofano allungato e il frontale “shark nose” conferiscono alla vettura un carattere unico. Elementi distintivi come la grande presa d’aria anteriore e la stella Mercedes cromata scura richiamano l’eredità sportiva del marchio.

L’aerodinamica è ottimizzata attraverso soluzioni avanzate, come deflettori trasparenti per ridurre le turbolenze e componenti in fibra di carbonio che coniugano eleganza e funzionalità. Il sottoscocca incorpora elementi attivi, migliorando stabilità e performance complessive.

Mercedes-AMG PureSpeed, il sistema HALO

Una delle caratteristiche più rivoluzionarie è il sistema HALO, ispirato alla sicurezza della Formula 1. Questa struttura tubolare in acciaio non solo protegge i passeggeri, ma introduce un’illuminazione LED futuristica. Per completare l’esperienza, caschi personalizzati dotati di interfono consentono di comunicare o ascoltare musica, mentre supporti per smartphone integrati migliorano la connettività.

Prestazioni straordinarie

Il cuore pulsante della PureSpeed è il motore AMG V8 biturbo da 4.0 litri, capace di erogare 585 CV e 800 Nm di coppia. La leggerezza della struttura in alluminio e materiali compositi consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, con una velocità massima di 315 km/h.

Il cambio AMG SPEEDSHIFT MCT 9G assicura cambi marcia rapidi e fluidi, mentre la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ offre stabilità impeccabile in ogni condizione. Lo sterzo attivo dell’asse posteriore migliora agilità e controllo, adattandosi alla velocità per una guida dinamica e precisa.

Interni di lusso e comfort avanzato

Gli interni rifiniti in pelle bicolore crystal white/black fondono eleganza e tecnologia. I sedili AMG Performance, riscaldabili e con supporto laterale ottimale, offrono massimo comfort anche in condizioni estreme. Un orologio IWC Schaffhausen, integrato nel cruscotto su una base in fibra di carbonio, e l’impianto audio surround 3D Burmester High-End da 1.170 watt completano l’esperienza premium.

Un’icona senza tempo

La Mercedes-AMG PureSpeed non è solo un’auto: è un tributo alla passione per il motorsport. Con il suo design avveniristico, prestazioni mozzafiato e produzione limitata, questa supercar rappresenta l’eccellenza del marchio Mercedes-Benz, destinata a essere ricordata come una pietra miliare nell’automobilismo.