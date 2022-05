Mercedes-AMG: la strana GT di will.i.am.

Mercedes-AMG e il musicista will.i.am hanno unito le loro idee per trasformare una AMG GT in un incrocio tra una SLS Gullwing e una Classe G. Questa strana creatura viene battezzata “The Flip”, un concept unico che verrà svelato in occasione del Gran Premio di Miami di F1, ed è l’ultima collaborazione tra la casa automobilistica e la star dell’hip-hop iniziata a settembre 2021 e realizzata per aiutare le comunità svantaggiate ad accedere all’educazione artistica e scientifica. Il progetto si basa su una AMG GT coupé a 4 porte, anche se non è così chiaro a meno che tu non si possa scorgere la parte posteriore.

Mercedes-AMG: le caratteristiche della GT

Le quattro porte con apertura convenzionale della GT sono state sostituite da una singola porta ad apertura posteriore su ciascun lato. L’anteriore è ispirato al frontale della Classe G, ma combinato con il tetto basso del coupé.

Una coppia di fari circolari è montata su entrambi i lati di una griglia rettangolare piena di lamelle, in cui la tradizionale stella a tre punte di Mercedes è stata ridisegnata per diventare la bocca di un orso scontroso. Soprannominata “Bear Witness”, il suo scopo è un collegamento visibile a una collezione di abbigliamento con lo stesso nome che sarà disponibile sia presso il Mercedes-AMG Experience Center di Miami che online. Una parte dei profitti andrà alla i.am/Angel Foundation che vuole dare alle comunità più in difficoltà l’accesso all’istruzione STEAM (scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica) per aiutarle a uscire dalla povertà.

Il design del posteriore della Mercedes-AMG, così come quello dell’abitacolo, è molto simile a quanto si vede nel modello di serie, mentre quello che differisce sono i cerchi in lega. Il loro design retrò presenta cinque raggi corti e massicci, proprio come le ruote delle AMG degli anni ’90, come l’E55, uno stile particolarmente caro a will.i.am.

Il motore

Sotto al cofano ci dovrebbe essere il 6 cilindri in linea da 367 CV della AMG GT 43 o il V8 bi-turbo da 639 CV della GT 63 S, che è di serie. “Non ho toccato il motore, perché AMG produce davvero i migliori motori”, ha detto will.i.am in una nota.