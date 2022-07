Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer Coupé: rarità all’asta

C’è stato un tempo in cui il brand AMG era separato dall’universo Mercedes-Benz, ed era un’azienda di tuning che lavorava anche con altre case. Quando ancora il mondo non conosceva ancora le potenzialità di questo sodalizio, ci fu una collaborazione per un modello esotico e performante come la Mercedes-Benz 6.0 AMG Hammer Coupé. Si tratta di una versione rara e speciale, di cui ne esistono solo 13 esemplari destinati al Nordamerica, 30 in tutto il mondo. Uno di questi, targato 1988, è adesso disponibile all’asta.

Modifiche sostanziose

Per creare la Hammer coupé, AMG iniziò sostituendo il motore originale da 3,0 litri con un V8 da 5,5 litri, ma non si fermò qui. Non solo AMG ha progettato il motore, ma lo ha portato quasi fino a 6,0 litri e lo ha spinto fino a 385 CV 564 Nm di coppia. Dei numeri davvero pazzeschi per il fantastico mondo degli anni ’80, che non va guardato con i filtri moderni di chi non si stupisce più di fronte a 600 CV.

La prima volta

La AMG Hammer è in vendita presso la casa d’aste, The MB Market, la quale afferma che questa è la prima volta che una AMG Hammer viene offerta in vendita tramite un’asta con sede negli Stati Uniti o su qualsiasi piattaforma di aste online in tutto il mondo. Considerando la sua rarità, non è improbabile che venga venduta a delle cifre iperboliche.

Mercedes-Benz 6.0 AMG: le condizioni

A dare un’occhiata a questa macchina si potrebbe pensare che sia appena uscita dalla linea di produzione. Il vano motore è così pulito che ci si potrebbe cenare sopra. Anche l’interno appare immacolato nonostante abbia a referto 19.417 miglia (31.248 km) sul contachilometri. Secondo l’elenco, il veicolo è stato parcheggiato in garage per circa 15 anni prima del 2021, quando è stato ripristinato in condizioni completamente funzionanti. Adesso è un esemplare pronto a fare la fortuna di chi ama gli anni ’80.