McLaren Senna in scala 1:8 coi colori dell’asso brasiliano della F1

La McLaren Senna è una delle auto più sensazionali della casa di Woking. Non poteva essere diversamente, visto che rende omaggio a uno dei piloti più leggendari di sempre. Amalgam Collection ne propone una replica in scala 1:8 che omaggia i colori del grande campione brasiliano, stella indimenticabile della Formula 1. In questa veste, la riproduzione è destinata prendere forma in soli 30 esemplari a livello globale, disponibili su ordinazione nel sito dell’atelier inglese.

Il prezzo è fissato a quota 23.245 euro, dilazionabili in quattro rate senza interessi da 5.811,25 euro. È una cifra fuori dalla portata dei comuni mortali, ma riflette una qualità al top. Questo modello in formato ridotto della McLaren Senna è un degno tributo alla memoria del leggendario pilota. Straordinaria la finezza esecutiva, che emerge in ognuno dei suoi 59 centimetri di lunghezza. La cosa non stupisce, perché Amalgam Collection ci ha abituato da tempo all’eccellenza in scala.

Ogni modello è costruito e assemblato a mano da un piccolo team di artigiani, facendo uso di materiali della migliore qualità. Per la costruzione di ciascuna replica ci vogliono oltre 300 ore di lavoro. I pezzi sono realizzati con straordinaria precisione, grazie all’uso dei progetti CAD originali, dei codici di verniciatura e delle specifiche dei materiali forniti dalla casa madre.

Ricordiamo che la McLaren Senna è un’auto estrema, dal costo faraonico. La sua tecnologia è di riferimento, come il quadro prestazionale. Cuore pulsante del modello in scala reale è un motore endotermico V8 sovralimentato da 4.0 litri di cilindrata, in grado di sviluppare una potenza massima di 800 CV, con un picco di coppia di 800 Nm. Il tutto su un peso di 1.194 kg. Non ci vuole molto a capire la qualità del profilo prestazionale del modello, sia in marcia rettilinea che come tempi in pista. La casa di Woking ha fatto del suo meglio per raggiungere l’eccellenza su questa hypercar. Il modello in formato ridotto ne coglie lo spirito e il taglio espressivo, con una precisione formidabile.

Fonte | Amalgam Collection