McLaren F1: un esemplare in vendita ad un prezzo milionario

Quando è uscita ha rivoluzionato il mondo delle sportive ad altissime prestazioni per via della sua velocità massima di 380 km/h, che negli anni ‘90 era una chimera per le altre supercar. Poi era nata sotto la guida di Gordon Murray, progettista sopraffino di monoposto di Formula 1 vincenti, e poteva vantare soluzioni originali, come il posto di guida centrale.

Stiamo parlando della McLaren F1, un’autentica leggenda su quattro ruote che è nel cuore degli appassionati. Bene, adesso uno dei 106 esemplari prodotti, dal suggestivo colore rosso, è in vendita e, a giudicare dal video in cui viene presentata, è in ottima forma.

Si trova da Issimi ed il prezzo è a richiesta

Per vederla, provarla, e magari acquistarla ci si può rivolgere al rivenditore specializzato in supercar Issimi, che opera in America e in Europa, il prezzo è a richiesta, un po’ come in quegli annunci dove si legge “trattativa riservata”, ma alle quotazioni attuali la valutazione potrebbe raggiungere anche i 20 milioni di euro. Nel video si può ascoltare il rombo ipnotico del V12 da 6,1 litri griffato BMW che, grazie ad una potenza di 627 CV e 650 Nm di coppia, spinge la sportiva inglese fino alla velocità massima di 380 km/h scattando da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi. Prestazioni devastanti ancora oggi, soprattutto in virtù di un peso di appena 1.130 kg.

Un’auto per collezionisti dalla guida primordiale

Leggerissima e affilata come poche, la McLaren F1 è un’auto che ha vinto molto anche nelle corse, e in molti la ricorderanno trionfante alla 24 Ore di Le Mans. Per qualcuno potrebbe essere l’occasione per realizzare il sogno di una vita, ma anche per ritornare ad una guida primordiale, senza filtri, con il cambio manuale ed il sound di un aspirato dall’allungo infinito. Certo, la tentazione di congelarla in garage per attendere un ulteriore balzo delle quotazioni potrebbe portare qualche collezionista a tenerla in ordine in vista di una rivendita, ma sarebbe un delitto, auto del genere meritano di essere vissute perché sono state create per emozionare e per essere guidate.