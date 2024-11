McLaren Elva vs Porsche 911 GT2 RS: una drag race olimpica | Video

Nel ricco ventaglio delle drag race, ben rappresentato in rete, non ci eravamo ancora imbattuti in un duello che coinvolgesse la McLaren Elva e la Porsche 911 GT2 RS. Ora il vuoto è stato colmato, sul canale YouTube di Daniel Abt, con un confronto diretto fra le due vetture sportive della scuola endotermica europea. Superfluo dire che il video è diventato subito virale, per il carisma delle auto protagoniste.

A contendersi il primato, sul quarto di miglio con partenza da fermo, sono due espressioni nobili della passione a quattro ruote, che incarnano al meglio lo spirito sportivo, ma in salsa diversa. Una giunge dal Regno Unito, l’altra dalla Germania, nazioni che hanno dato tanto all’universo automotive, specie nella dimensione emotiva e agonistica. Prima di passare la parola al video della drag race, facciamo un breve ripasso delle supercar chiamate al duello.

Iniziamo dalla McLaren Elva, che è la più rara e costosa. Il suo ciclo produttivo si è chiuso dopo la nascita dell’esemplare numero 399. Questa vettura fa parte della famiglia Ultimate Series ed ha un’indole molto performante, quasi racing. Sviluppata sulla piattaforma della Senna, offre le sue dinamiche a cielo aperto. La spinta fa capo a un motore V8 biturbo da 4.0 litri, che eroga 815 CV e 800 Nm di coppia, su un peso nettamente inferiore ai 1.300 kg, grazie all’ampio uso di fibra di carbonio.

Il vigore energetico giunge al suolo sulle ruote posteriori, col supporto di un cambio robotizzato a doppia frizione a sette rapporti. Notevole il quadro prestazionale, solo in parte illustrato dall’accelerazione da 0 a 100 km/h, coperta in meno di 3 secondi, e da 0 a 200 km/h, liquidata in 6.7 secondi.

Dall’altro lato del manto d’asfalto, in questa drag race stellare, c’è una Porsche 911 GT2 RS, dal look appariscente e vigoroso. Anche qui la matrice è corsaiola, come si evince dalla presenza scenica, resa esuberante dall’immenso alettone posteriore. Pensata per regalare grande efficacia e divertimento di guida fra i cordoli, questa supercar si trova a suo agio in pista. Sotto il cofano posteriore libera la sua energia un motore boxer biturbo da 3.8 litri di cilindrata, con 700 CV al servizio del piacere, su un corpo vettura che ferma l’indice della bilancia a quota 1.470 chilogrammi. Quanto basta per passare da 0 a 100 km/h in 2.8 secondi e da 0 a 200 km/h in 8.3 secondi.

Sulla carta, la McLaren Elva dovrebbe avere vita “facile” nella drag race, ma auto come la Porsche 911 GT2 RS non vanno mai sottovalutate, per la loro capacità di sorprendere. Siete curiosi di sapere chi ha vinto la sfida? Non vi resta che un modo per scoprire come sono andate le cose: guardare il video.