Ferrari Testarossa: la festa dei 40 anni a Milano AutoClassica | Video

In rete, oltre a quello ufficiale, sono stati pubblicati diversi video sui festeggiamenti per i 40 anni della Ferrari Testarossa. Noi ne abbiamo scelto uno fra i tanti, per celebrare l’importante ricorrenza anagrafica, con un bel tributo di immagini, degno dello splendore dell’auto. Lo sfondo è fornito dalla città di Milano, dove l’omaggio alla regina ha preso forma, nelle vie principali del centro, con un viaggio in direzione della Fiera di Rho, teatro del prestigioso salone Milano AutoClassica 2024.

Qui, nello stand della concessionaria Rossocorsa, che ha reso possibile l’evento in partnership coi Musei Ferrari, è stato esposto il terzo esemplare mai prodotto dell’iconico modello. Poi il rombante corteo si è spostato verso il punto vendita meneghino, dove si sono svolti degli approfondimenti storici che hanno preso emotivamente gli equipaggi dei 30 esemplari della specie coinvolti in questa festa del “cavallino rampante”.

In passerella, oltre alla Ferrari Testarossa, anche le sue evoluzioni 512 TR ed F512M, che hanno traghettato il modello verso la fine del ciclo produttivo, per lasciare spazio alla successiva 550 Maranello, completamente diversa nel layout e meno carismatica ed appassionante, almeno sul piano visivo e culturale.

Ricordiamo che la Ferrari Testarossa porta un vestito firmato Pininfarina. I suoi tratti sono quanti di meglio l’arte automobilistica abbia saputo produrre. Stiamo parlando di un capolavoro assoluto, con una veste estetica sublime. Lo specchio di coda e la vista di 3/4 posteriore si elevano ad esempio di insuperata bellezza.

Esaltante anche il cuore. Sotto il cofano, infatti, pulsa un motore V12 da quasi 5 litri di cilindrata, con angolo di 180 gradi fra le bancate, in grado di sviluppare 390 cavalli di potenza massima, regalando una spinta infinita e una grandissima elasticità di marcia, in un quadro di sonorità meccaniche inebrianti.

Qui, però, non vogliamo fare un ripasso della sua scheda tecnica. Diverse altre volte ci siamo occupati dell’argomento, con dovizia di dettagli. Lasciamo allora spazio ai fotogrammi del video, per una narrazione visiva e musicale sicuramente più coinvolgente. Buona visione!