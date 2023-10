McLaren Artura a fuoco durante test drive: non è rimasto quasi nulla [VIDEO]

McLaren Artura, la nuova supercar ibrida del marchio britannico, è stata protagonista di un grave incidente che l’ha ridotta a un cumulo di cenere. L’auto, che era in prova con un cliente e un dipendente della concessionaria, ha preso fuoco improvvisamente mentre percorreva l’autostrada M1 vicino a Leeds, in Inghilterra. Nessuno è rimasto ferito, ma l’auto è ovviamente irrecuperabile. Cosa è successo alla super car di McLaren? La causa dell’incendio non è ancora nota, ma si sospetta che sia legata a un problema alla batteria o al sistema di alimentazione della vettura.

Una McLaren Artura nuova di zecca ha preso fuoco durante un giro di prova

La McLaren Artura, infatti, era stata richiamata negli Stati Uniti per un rischio di incendio dovuto a una perdita di carburante causata da una vite allentata nel sistema di iniezione. Tuttavia, non è chiaro se il richiamo riguardasse anche le auto vendute in Europa o se il difetto fosse lo stesso. McLaren ha dichiarato di essere a conoscenza dell’incidente e di aver inviato un team di esperti per indagare sulle cause e assistere il cliente. Il video dell’incendio è stato pubblicato online nelle scorse ore e mostra la vettura completamente avvolta dalle fiamme sul bordo dell’autostrada. Alcuni passanti hanno provato a spegnere il fuoco con degli estintori, ma senza successo.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto dopo circa mezz’ora e hanno domato le fiamme, ma l’auto era ormai distrutta. L’unica parte riconoscibile era il paraurti anteriore, che era rimasto parzialmente integro. La McLaren Artura è una supercar ibrida che combina un motore V6 biturbo da 3 litri con un motore elettrico da 94 CV, per una potenza totale di 680 CV. L’auto è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 330 km/h. La batteria da 7,4 kWh permette un’autonomia elettrica di 30 km nel ciclo WLTP. L’auto è stata presentata nel 2021 e ha un prezzo di partenza di circa 230.000 euro.