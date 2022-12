McLaren: forse un SUV nel suo futuro

La McLaren ha una gamma a cui, attualmente, forse manca una proposta a ruote alte. Ed in effetti i tempi sembrano maturi per vedere una vettura a baricentro alto della Casa inglese. D’altra parte anche Ferrari ha sdoganato i modelli con queste caratteristiche attraverso la Purosangue.

In futuro anche McLaren potrebbe avere un SUV in gamma

I colleghi di Automotive News hanno raccolto una risposta dal responsabile della strategia di prodotto McLaren, Jamie Corstorphine tanto breve quanto significativa durante un’intervista. Quel “perché no” è decisamente meno categorico dei tanti no pronunciati negli ultimi tempi. E’ un pertugio nelle intenzioni future del Brand. In effetti, anche nella ristretta nicchia delle supercar ad alte prestazioni i numeri dei SUV fanno gola. Lo dimostrano i dati della Lamborghini Urus, ed il fatto che la produzione per i prossimi due anni della Ferrari Purosangue sia praticamente sold out.

Una Mclaren condivisa con più persone

Ancora più interessanti le parole successive, in un virgolettato che rende più chiare le intenzioni degli uomini di Woking. “La cosa più importante è fornire un’auto che abbia più spazio o la possibilità per un cliente McLaren di condividere l’esperienza con più persone. Quanto debba essere alto da terra, se debba essere un crossover, questo è da decidere e, in effetti, non c’è nulla di stabilito a questo punto”. Dichiarazioni che lasciano supporre che si, una delle prossime McLaren potrebbe essere un SUV. Anche per il fatto che le berline, al momento, non ricevono lo stesso interesse da parte della clientela in questione.

Ibrida o elettrica?

Un aspetto che andrà chiarito, anche se al momento appare prematuro parlarne, riguarda il cuore della McLaren in formato SUV. Questo potrebbe essere ibrido, in linea con le tendenze attuali, o magari elettrico, per portarlo direttamente in un’altra dimensione: quella della transizione energetica.