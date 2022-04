Mazda2 Hybrid: prezzi e promozioni a confronto con le sue concorrenti

In Europa, la fascia di mercato delle vetture supercompatte è una delle più “gettonate” dagli utenti. In Italia, la loro incidenza è ancora più profonda: cifre alla mano, il segmento B è quello che riscuote il maggiore gradimento (a marzo 2022, sebbene il calo complessivo delle consegne si sia attestato sul -29,7%, il volume di mercato del segmento B ha raggiunto quota 41,8%, e 42,3% sul complessivo dei primi tre mesi dell’anno).

Una nuova sfida nel segmento B

Da tempo, inoltre, anche le “compattissime” possono contare su una nutrita presenza di versioni elettrificate (mild-hybrid, full-hybrid e 100% elettriche), ed è probabile che l’imminente disponibilità dei nuovi Ecobonus 2022 (615 milioni di euro per le autovetture) definiti dal Governo nel Decreto Energia darà un ulteriore slancio alla fascia di mercato dei modelli a due volumi ad alimentazione Full-hybrid, con lunghezze nell’ordine di 3,5-3,7 m e prezzi di vendita che non superano 25.000 euro.

Il “club” delle compatte da città si è di recente arricchito con l’arrivo di Mazda2 Hybrid, “cugina di primo grado” di Toyota Yaris Hybrid e capofila della nuova generazione di Mazda2.

Quale scegliere?

La interessante novità-supercompact di Mazda è proprio al centro della nostra attenzione. In effetti, l’occasione è ghiotta per raffrontarne le offerte con alcune delle sue principali concorrenti per fascia di mercato e prezzi, anche perché si tratta di progetti “new gen” dunque caratterizzati da soluzioni tecnologiche e di alimentazione (sono tutte full hybrid) fra le più recenti e attualizzate.

Ecco, quindi, le protagoniste del nostro “confronto a quattro” per assortimento di gamma, importi di vendita e promozioni commerciali.

Mazda2 Hybrid ;

; Honda Jazz ;

; Renault Clio E-Tech ;

; Toyota Yaris Hybrid.

Mazda2 Hybrid

Allestimenti

Pure;

Agile;

Select.

Prezzi di vendita

A partire da 20.300 euro.

Mazda2 Hybrid: le offerte commerciali

Fino al 30 aprile 2022, Mazda Italia propone fino a 2.400 euro di vantaggi (in caso di permuta o rottamazione) con gli Ecobonus Mazda, e con “Mazda Advantage” rate da 145 euro al mese con anticipo e Valore futuro garantito.

Esempio

Mazda2 Hybrid 1.5 Hybrid Pure

Condizioni di finanziamento

Prezzo promo: 18.650 euro (o 17.900 euro in caso di permuta o rottamazione) anziché 20.300 euro di listino;

Anticipo: 4.760 euro;

Durata del contratto: 36 mesi;

Importo finanziato: 13.140 euro;

Spese di istruttoria pratica: 399 euro;

Imposta sostitutiva: 33,84 euro;

Importo di ciascuna rata: 144,85 euro;

Spese di incasso rate: 4,50 ogni rata a mezzo SDD;

Numero di rate mensili: 36;

TAN: 4,99% fisso;

TAEG: 6,98% fisso;

Interessi totali: 1.825,60;

Rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito): 10.150 euro;

Importo complessivo dovuto dal cliente: 15.569,94 euro.

Allestimenti

Comfort;

Elegance;

Executive;

Crosstar Executive.

Prezzi di vendita

A partire da 22.850 euro.

Honda Jazz: le offerte commerciali

Fino al 30 aprile 2022, Honda Italia propone la gamma Jazz con 3.300 euro di Hybrid Bonus Honda in caso di permuta o rottamazione, e fino a otto anni di estensione di garanzia.

Esempio

Honda Jazz e:HEV 1.5 Comfort

Condizioni di finanziamento

Prezzo promo: 19.600 euro anziché 22.900 euro di listino.

Allestimenti

Equilibre;

Evolution;

Techno;

R.S. Line.

Prezzi di vendita

A partire da 21.600 euro.

Renault Clio E-Tech: le offerte commerciali

Fino al 30 aprile, Clio E-Tech è in promozione, con la formula “Renault Easy”, a partire da 130 euro al mese, Valore futuro garantito e possibilità, al termine del periodo di contratto, di tenere la vettura, restituirla o sostituirla. L’offerta comprende tre anni di polizza furto e incendio, un anno di driver insurance, ed estensione di garanzia di tre anni o 60.000 km.

Esempio

Renault Clio E-Tech Equilibre

Condizioni di finanziamento

Prezzo promo: 18.700 euro;

Anticipo: 5.600 euro;

Durata del contratto: 36 mesi;

Importo finanziato: 14.708,08 euro (comprensivo di finanziamento veicolo per 13.100 euro e, in caso di adesione, finanziamento protetto per 609,08 euro e pack service a 999 euro, con 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 60.000 km);

Spese di istruttoria pratica: 350 euro;

Imposta di bollo: 36,77 euro (addebitata sulla prima rata);

Importo di ciascuna rata: 129,72 euro;

Spese di incasso rate: 3 euro al mese;

Spese per invio rendiconto periodico: 1,20 euro all’anno (online: gratuito) oltre a 2 euro come imposta di bollo;

Numero di rate mensili: 36;

TAN: 4,49% fisso;

TAEG: 6,06%;

Interessi totali: 1.841,71 euro;

Rata finale (corrispondente al Valore futuro garantito): 11.880 euro;

Chilometraggio massimo: 30.000 km (10 centesimi in più per ogni km in eccedenza);

Importo complessivo dovuto dal cliente: 16.549,79 euro.

Allestimenti

Active;

Trend;

Style;

Lounge;

GR Sport.

Prezzi di vendita

A partire da 22.400 euro.

Toyota Yaris Hybrid: le offerte commerciali

Fino al 30 aprile, Yaris Hybrid è in promozione, con la formula di finanziamento “Toyota Easy” e “WeHybrid Bonus Toyota”, a 19.200 euro (anziché 19.950 euro) in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno cinque mesi, con rate da 149 euro al mese. L’offerta comprende assicurazione furto e incendio, estensione di garanzia e pacchetto di manutenzione.

Esempio

Toyota Yaris Hybrid 1.5 Active

Condizioni di finanziamento