Mazda CX-5 2023: prezzi, motori, allestimenti

La Casa di Hiroshima ha lanciato sul mercato italiano la nuova Mazda CX-5 2023, ultimo Model Year del SUV nipponico che risulta aggiornato negli allestimenti, nella dotazione e nel reparto motorizzazioni. La vettura può già essere ordinata presso gli showroom italiani del marchio ad un prezzo di partenza di 36.700 euro e i primi esemplari saranno disponibili a partire da febbraio.

Mazda CX-5 2023: design

Dal punto di vista stilistico, la CX-5 2023 mantiene il design piacevole ed equilibrato che abbiamo apprezzato fino ad oggi, mentre tra le personalizzazioni spicca la nuova tinta Rhodium White Premium disponibile tra le 10 colorazioni per la carrozzeria.

Allestimenti e dotazione

Tra le novità di rilievo troviamo l’introduzione dei nuovi allestimenti denominati Centre Line, Exclusive Line, Homura e Takumi. A questi quattro allestimenti si aggiungono anche le speciali versioni chiamate Advantage e Newground.

L’allestimento Centre Line mette a disposizione nella sua dotazione di serie i cerchi in lega da 19 pollici, i fari Full LED, i sensori di parcheggio abbinati alla videocamera posteriore, il sistema di infotainment con navigatore satellitare e la connettività per smartphone compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless. Non mancano sofisticati sistemi di assistenza alla guida come il dispositivo di monitoraggio della zona posteriore e il controllo della carreggiata.

Salendo di gradino troviamo l’allestimento Exclusive Line che aggiunge alla precedente dotazione altri accessori e dispositivi come ad esempio il portellone elettrico, l’impianto audio BOSE con 10 diffusori, proietto a matrice di LED e numerosi sistemi di assistenza alla guida. La variante Homura si distingue invece per la presenza delle finiture in nero lucido dedicate alla griglia anteriore, ai dettagli inferiori dei paraurti, alle calotte degli specchietti retrovisori e ai cerchi in lega da 18 pollici. L’abitacolo è invece impreziosito con i rivestimenti in pelle/tessuto scamosciato nero con cuciture rosse.

Al top di gamma si posiziona invece l’allestimento Takumi che aggiunge i dettagli cromati all’esterno e i rivestimenti in pelle nappa e i sedili a regolazione elettrica anche ventilati. Passando alla versione speciale Advantage, che si basa sulla Centre Line, troviamo anche il portellone elettrico e altri sistemi di assistenza alla guida. La seconda versione speciale denominata Newground, che si basa sull’allestimento Advantage, si fa apprezzare per la sua dotazione esterna ispirata al mondo dell’off-road.

Meccanica

Le novità hanno riguardato anche la parte meccanica, infatti la CX-5 2023 può contare sul nuovo sistema Mild hybrid “Mazda M Hybrid” che equipaggia le unità a benzina 2.0 litri da 165 CV e 2.5 litri da 194 CV. Nell’offerta propulsori troviamo anche la motorizzazione diesel 2.2 litri, declinata negli step di potenza da 150 CV e 380 Nm di coppia (con trazione anteriore o con integrale Mazda i-Activ AWD, cambio manuale o automatico a sei marce) e in quella più potente da 184 CV e 450 Nm di coppia, solo con trazione integrale associata cambio automatico.

Mazda CX-5 2023: prezzi

La nuova Mazda CX-5 2023 può essere ordinata ad un prezzo di listino che parte da 36.700 euro per la versione benzina 2.0 litri 165 CV Centre Line con trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce e raggiunge i 50.050 euro della top di gamma Takumi diesel 2.2 litri da 184 CV con trazione integrale e cambio automatico.