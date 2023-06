Matteo Salvini: ‘DR Automobiles offre veicoli dal rapporto qualità/prezzo davvero notevole’

La storia di DR Automobiles Groupe è una storia di straordinaria perseveranza e resilienza. Nel cuore del Molise, si trova Macchia d’Isernia, una piccola cittadina che si è fatta strada nel settore dell’automobilismo grazie a questa azienda unica nel suo genere.

Fare impresa in Italia è una sfida non indifferente. La burocrazia può essere fitta come una foresta, e gli ostacoli logistici – come il trasporto e il trasferimento del prodotto ai consumatori – possono sembrare montagne insormontabili. Eppure, DR Automobiles ha affrontato queste sfide con determinazione e tenacia, facendo del Molise un faro nel panorama automobilistico italiano.

“Fare auto a Torino, a Milano è un conto”, ha detto il vicepremier e ministro Matteo Salvini, durante una recente visita all’azienda. “Fare auto a Macchia d’Isernia, aprire all’estero e vendere decine di migliaia di pezzi mi rende orgoglioso di essere umile partecipe di questa evoluzione”.

Le parole del ministro Salvini mettono in risalto l’importanza di sostenere l’innovazione e l’imprenditoria in regioni come il Molise. L’ambizione dell’azienda non si limita alla produzione automobilistica: è una forza che impatta positivamente sulla comunità locale, apre possibilità di lavoro e rivitalizza l’economia della regione.

Il ministro ha ribadito l’importanza di offrire altre opzioni oltre all’elettrico

Salvini ha inoltre espresso il suo impegno a mettere le aziende italiane in condizioni di crescere, in disaccordo con l’ideologia europea che vuole imporre l’auto elettrica come unica opzione. “Anche elettrico, però ci sono i biocarburanti, c’è l’idrogeno, ci sono le biomasse”, ha affermato, sottolineando l’importanza di un mercato automobilistico diversificato e che dà libertà di scelta ai consumatori.

Concludendo la sua visita, il ministro ha elogiato la qualità delle auto di DR Automobiles Groupe in relazione al loro prezzo: “La qualità del prodotto DR commisurato col prezzo è notevole”.

In effetti, la casa automobilistica molisana rappresenta un raro esempio di successo nell’industria automotive in Italia. Nonostante gli ostacoli logistici e burocratici, il brand ha saputo dare vita a una produzione di qualità, un esempio lampante di come resilienza, innovazione e una visione chiara possano portare al successo anche nelle condizioni più avverse.