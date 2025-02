Un capolavoro da 730 cavalli, 62 esemplari esclusivi, 900.000 euro di prezzo e zero possibilità di guidarla su strada: sono i numeri che raccontano la nuova MCXtrema, l’ultima creazione di Maserati pensata esclusivamente per la pista. La prima consegna di questo gioiello dell’ingegneria italiana è avvenuta presso il circuito Paul Ricard di Le Castellet, in Francia, dove la vettura ha immediatamente mostrato il suo potenziale in un test inaugurale.

Una supercar innovativa

Nata sotto il nome in codice Project24, questa supercar rappresenta l’apice dell’innovazione tecnologica del Tridente. Il cuore pulsante è un propulsore turbo V6 da 3.0 litri che, abbinato a un peso piuma di 1300 kg, promette prestazioni mozzafiato sui circuiti di tutto il mondo. L’aerodinamica sofisticata, caratterizzata da un imponente alettone posteriore, è stata studiata per massimizzare l’aderenza e la stabilità in ogni condizione.

La livrea della vettura consegnata, immortalata sui social network, sfoggia un’elegante combinazione di grigio e giallo che ne esalta le linee aggressive. Il design non è solo un esercizio di stile: ogni dettaglio, dal prominente splitter anteriore alle elaborate appendici aerodinamiche, serve a ottimizzare le performance in pista.

La consegna della Maserati MCXtrema

Durante l’evento di consegna, Maserati ha colto l’occasione per esporre anche la GT2, altra espressione del suo impegno nel motorsport. Sebbene l’acquirente sia rimasto nell’anonimato, il profilo tracciato è quello di un appassionato collezionista con una particolare predilezione per le auto da competizione.

Questa esclusiva vettura, riservata ai gentleman driver più esigenti, segna un nuovo capitolo nella storia del marchio modenese, confermando la capacità di Maserati di creare automobili che sono vere e proprie opere d’arte meccaniche, destinate a diventare oggetti del desiderio per gli appassionati più facoltosi.