“Non potremo mai guidare una Maserati MC20 completamente elettrica”. Con queste parole, emerse dai documenti finanziari di Stellantis, viene annunciato lo stop definitivo al progetto della supercar elettrica del Tridente. Il gruppo automobilistico ha infatti deciso di cancellare alcuni progetti di elettrificazione, tra cui la tanto attesa MC20 Folgore.

Dopo una profonda riflessione, la Maserati MC20 Folgore sparisce dai radar

La decisione segna un momento di profonda riflessione nel settore automotive di lusso, come confermato dal CFO di Stellantis Doug Ostermann. Il dirigente ha sottolineato che la transizione verso la mobilità elettrica richiederà tempistiche più lunghe del previsto, con ripercussioni significative sui piani di elettrificazione del marchio modenese.

Il cambio di rotta non coinvolge solo la MC20 Folgore. Anche altri progetti chiave di Maserati subiscono importanti rallentamenti: le nuove generazioni di Quattroporte e Levante, inizialmente programmate per il 2023, slittano al 2027. Una battuta d’arresto confermata anche dalla Fim-CISL, che aveva già segnalato la sospensione delle attività legate alla piattaforma elettrica nello stabilimento di Modena.

Il piano del Tridente

L’ambizioso piano di Maserati, che prevedeva l’elettrificazione completa della gamma entro il 2025 e la trasformazione in marchio full-electric entro il 2030, subisce così una brusca frenata. Finora, solo Grecale, GranTurismo e GranCabrio hanno ricevuto le loro versioni Folgore.

Il fenomeno si inserisce in un contesto più ampio di ripensamento strategico del settore premium. La domanda di veicoli elettrici di lusso non sta crescendo come previsto, soprattutto in mercati chiave come la Cina, dove i brand locali stanno guadagnando terreno, e gli Stati Uniti, dove l’incertezza politica frena gli acquisti di auto elettriche.

Questa revisione strategica potrebbe segnare un momentaneo ritorno di interesse verso i motori tradizionali, mentre il settore cerca di trovare il giusto equilibrio tra innovazione tecnologica e sostenibilità economica.