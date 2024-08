Maserati MCXtrema: a Laguna Seca la consegna al primo cliente

La Maserati MCXtrema ha messo le ruote in suolo statunitense, con la consegna al primo cliente di questa “belva” nata per le piste. Il debutto del modello nel territorio americano è avvenuto in occasione della Monterey Car Week 2024, sul circuito di Laguna Seca. L’iconico WeatherTech Raceway, con il suo “cavatappi”, è stato lo scenario perfetto per il vernissage. Qui, infatti, si respira in pieno la magia delle corse, alle cui atmosfere la vettura del “tridente” guarda, per offrire emozioni speciali alla ristretta cerchia di clienti cui è riservata.

Ricordiamo che la Maserati MCXtrema è la più potente super sportiva del marchio modenese ed è dedicata al solo utilizzo fra i cordoli, nell’ambito di un apposito programma, simile a quello XX di casa Ferrari. Prevista un produzione di soli 62 esemplari, per un’edizione limitata davvero esclusiva.

L’anima da corsa della vettura si esprime con una scuderia di razza. Stiamo parlando di 740 cavalli, autentici purosangue dedicati al piacere di guida e alle performance. Questa energia giunge da un motore V6 biturbo da 3.0 litri di cilindrata, classe Nettuno, che ha i numeri giusti per inebriare. La Maserati MCXtrema incarna il DNA del “tridente”, nella dimensione più sportiva. Trattandosi di una sportiva di taglio corsaiolo, era doveroso scegliere uno dei circuiti più famosi al mondo per la consegna al primo cliente, durante la Monterey Car Week 2024.

Il debutto dinamico in suolo USA è stato preceduto dalla presentazione presso lo stand Maserati a The Quail. Poi la consegna al fortunato acquirente di questo primo esemplare, in presenza di Andrea Bertolini, capo dei test driver del marchio emiliano, nel cui palmares ci sono quattro titoli mondiali in classe GT messi a segno con la leggendaria MC12. A lui il compito di effettuare i giri inaugurali sul circuito di Laguna Seca, sfoggiando le capacità della vettura in compagnia del suo nuovo proprietario. La Maserati MCXtrema ha esaltato i presenti. Questa fuoriserie offre una combinazione unica di tecnologia avanzata e artigianalità italiana, in un pacchetto di taglio racing, che emerge già nel look.