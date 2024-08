Nissan GTP ZX-Turbo: l’icona degli Anni ’80 al Monterey Car Week

Negli anni ’80, un decennio caratterizzato da un rapido avanzamento tecnologico, un veicolo si distinse per il suo impatto rivoluzionario nel mondo delle corse: la Nissan GTP ZX-Turbo. Questo straordinario bolide non solo partecipò alla prestigiosa IMSA GT Series dal 1985 al 1990, ma incarnò anche l’ambizione di Nissan di affermarsi come leader nel motorsport, superando ogni concorrenza.

Originariamente sviluppata in collaborazione tra Lola Cars nel Regno Unito e Electramotive Engineering in California, la GTP ZX-Turbo divenne presto un simbolo della dedizione di Nissan all’innovazione e all’eccellenza ingegneristica. La vettura, che rappresentava un autentico cambio di paradigma per l’epoca, si distinse per il suo design aerodinamico all’avanguardia e per le prestazioni impressionanti. Chris Willes, uno dei principali ingegneri coinvolti nel progetto a partire dal 1986, ricorda: “Spingevamo costantemente i limiti, specialmente migliorando l’aerodinamica della vettura.”

Le sue prestazioni non tardarono a concretizzarsi in successi sul campo: la GTP ZX-Turbo portò Nissan a conquistare il Campionato Costruttori IMSA nel 1989, un trionfo replicato con la difesa del titolo l’anno successivo. Quasi quattro decenni dopo, la GTP ZX-Turbo è ancora venerata come una leggenda del motorsport, con il suo telaio originale, #8801, attualmente in fase di restauro presso il Z Car Garage di San Jose. Questo restauro assicura che la sua eredità possa essere tramandata alle future generazioni di appassionati.

L’importanza storica di questa vettura è stata riconosciuta dalla IMSA, che ha recentemente annunciato l’inserimento della GTP ZX-Turbo e di David Brabham nella Hall of Fame del 2024. La vettura sarà anche protagonista al Monterey Car Week nell’agosto del 2024, un evento che celebrerà l’inarrestabile spirito innovativo di Nissan a distanza di 35 anni dopo la sua vittoria del campionato riservato ai costruttori dell’IMSA, replicata poi anche nel 1990.

La GTP ZX-Turbo, oggi come allora, continua a ispirare, incarnando il ricco patrimonio di Nissan nel mondo delle corse e mantenendo viva una leggenda che ha segnato un’epoca.