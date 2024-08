Bugatti Type 35 e Bolide: incontro sulla pista di Laguna Seca

Il Monterey Car Week, anche quest’anno, si è confermato imperdibile per gli appassionati d’auto. L’appuntamento californiano è stato arricchito da una presenza Bugatti di grande rilievo. I vertici della casa di Molsheim hanno infatti deciso di celebrare l’eccellenza del proprio marchio con un incontro di 2 modelli leggendari del passato e del presente: la Type 35 e la Bolide.

Quest’ultima è un esempio davvero unico delle capacità tecnologiche dell’azienda alsaziana. Con le sue prestazioni, incentrate sulla pista, l’hypercar transalpina ha affrontato a testa alta e per la prima volta le avvincenti curve del famoso Laguna Seca Raceway.

Ad affiancarla, sul set fotografico, ci ha pensato un’icona dell’era romantica, che in qualche modo l’ha ispirata, almeno a livello filosofico e spirituale: la Type 35, un’auto da corsa dal palmares straordinario, che ne fa il bolide della specie di maggior successo di sempre. Crogiolandosi nel calore del Sole californiano, i 2 veicoli prima menzionati hanno condiviso l’asfalto sacro di un circuito leggendario, affrontando il famoso Corkscrew (“cavatappi”) e gli emozionanti cambi di pendenza, con uno spettacolo mozzafiato di eleganza ed eccitazione.

Mate Rimac, boss di Bugatti, ha vissuto con commozione l’esperienza, elettrizzante anche per il pubblico. La Bolide onora al meglio l’eredità dell’anziana progenitrice. Pur non trovando impiego nel motorsport, fa tesoro in modo mirabile dell’ispirazione fornita dalla Type 35. Entrambe la auto, durante il Monterey Car Week 2024 sono state orgogliosamente esposte nel garage Bugatti, dove hanno suscitato l’ammirazione del pubblico. A voi le foto. Buona visione!