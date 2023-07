Bugatti Bolide ha dato spettacolo al Goodwood Festival of Speed 2023 [FOTO]

Il celebre circuito di Goodwood è un vero e proprio tempio della velocità, un luogo in cui il fascino dell’automobilismo si intreccia con l’emozione del motorsport. Qui, la Bugatti Bolide ha catturato l’attenzione di appassionati e spettatori, svelando tutta la sua potenza.

Il Goodwood Festival of Speed 2023 è un palcoscenico ricco di emozioni e attese, e solo qualcosa di veramente speciale riesce a emergere. Quest’anno, il ruolo da protagonista spetta alla Bolide, l’hypercar con motore W16 da 8 litri, che con facilità, precisione e maestria, ha sfidato l’arduo percorso di Goodwood, sfoggiando la sua ineguagliabile velocità.

È stata guidata da Andy Wallace

Il weekend nel Regno Unito ha segnato la prima apparizione in pubblico della Bugatti Bolide in UK. La casa automobilistica francese ha presentato la sua ipersportiva da pista dopo l’esordio mondiale avvenuto con un giro in pista, proprio nel mese scorso, in occasione del centenario delle 24 Ore di Le Mans.

La Bolide ha continuato a incantare il pubblico del Festival of Speed 2023, cimentandosi ogni giorno nel Batch 6a Supercar Run. Al volante della più estrema delle Bugatti moderne c’era il leggendario pilota Andy Wallace.

Dopo il suo primo giro, Wallace ha detto: “Guidare la Bolide nel percorso di Goodwood durante il Festival of Speed di quest’anno è un’emozione incredibile. La Bolide ha conquistato il cuore degli spettatori a Le Mans con il suo giro di pista mozzafiato, ma guidare questa Bugatti, ispirata al mondo motoristico e con una concentrazione assoluta sulla velocità, al Festival of Speed, è un’esperienza davvero speciale. La Bolide permette al pilota di percepire sensazioni che altre hypercar non possono generare, come l’aderenza e le forze g, che sono semplicemente stupefacenti”.

La nuova hypercar da 1600 CV si è unita alle auto storiche del brand

Al centro del Goodwood Festival of Speed c’è la salita di Goodwood, una stretta strada tortuosa che si snoda in salita attraverso i pittoreschi giardini di Goodwood House. È su questo iconico tracciato, lungo 1,9 km, che la Bolide si è unita alle leggende Bugatti del passato.

Le prestazioni straordinarie della nuova hypercar, la sua potenza pura, il controllo preciso, l’accelerazione fulminea e il design aerodinamico raffinato sono solo alcune delle caratteristiche che spiccano.

Ricordiamo che la Bugatti Bolide sarà prodotta in soli 40 esemplari. Il suo cuore è un quad-turbo W16 da 8 litri capace di erogare ben 1600 CV di potenza, abilmente racchiuso in un corpo leggero e aerodinamicamente ottimizzato in carbonio che pesa solo 1450 kg, dando all’auto un incredibile rapporto peso/potenza.