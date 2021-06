Bugatti Bolide: il sound del W16 da 1850 CV

Alla fine dello scorso anno Bugatti ci aveva lasciati a bocca aperta con la presentazione di un nuovo modello, la spettacolare Bugatti Bolide. Speciale perché si allontana dall’eleganza e dal lusso delle sue sorelle di gamma Chiron, La Voiture Noire, Centodieci e Divo, per puntare assolutamente tutto sulle prestazioni in circuito, più di ogni altra cosa.

Il sound del W16

A Milano, dove si è svolto il MIMO Motor Show, Bugatti ha colto l’occasione per mostrare a Piazza del Duomo la Bolide che è stata esposta davanti allo sguardo di tanti curiosi che non si sono persi l’evento e l’hanno immortalata. I fortunati presenti hanno anche godere del suono non filtrato del suo motore Quad-turbo W16 da 1.850 CV.