Maserati Grecale Tempesta: versione speciale solo per l’Italia

Maserati lancia una nuova serie speciale a tiratura limitata per gli appassionati del SUV del Tridente. Si chiama Maserati Grecale Tempesta, una versione che introduce elementi originali rispetto all’allestimento GT di Grecale, valorizzandone le qualità già straordinarie, per un look più seducente e dinamico.

Svelata Maserati Grecale Tempesta: versione limitata di 100 esemplari per la sola Italia

Maserati Grecale Tempesta è pensata per chi ama la sportività e l’eleganza, ma che vuole guidare una vettura più aggressiva nello stile e nei contenuti. Questa versione speciale del SUV di segmento D prodotto a Cassino si ispira alla forza del cambiamento, alla potenza di un vento che per Maserati rappresenta le migliori caratteristiche di un modello che indubbiamente si distingue dal resto della gamma.

Maserati Grecale Tempesta è la nuova offerta Maserati per rendere ancora più “everyday exceptional” ed esclusiva la sportiva best in class per abitabilità e comfort, apprezzata per la sua performance di livello superiore abbinata a guidabilità e maneggevolezza. Il modello è prodotto in soli 100 esemplari – 50 in colore metallizzato Nero Tempesta e 50 suddivisi tra le tonalità Bianco, Blu Intenso e Grigio Lava – per valorizzare le linee della vettura della casa automobilistica del Tridente.

Grecale si fa più affascinante con i nuovi dettagli sportivi della versione Tempesta: cerchi Crio da 21” esclusivi per questa serie speciale – un doppio salto di qualità rispetto a quelli da 19” di serie per l’allestimento GT – pinze freno in rosso/nero, terminali di scarico in Nero Anodizzato, differenziale autobloccante (LSD), sospensioni adattive Skyhook, pedaliera sportiva in acciaio inox spazzolato e contorno nero Daylight Opening (DLO). Il pacchetto sportivo si completa con i vetri posteriori oscurati, la telecamera panoramica a 360° e il sistema di allarme volumetrico. Grecale Tempesta sarà disponibile in concessionaria da dicembre 2023. La sua vendita è stata riservata dalla casa del tridente al solo mercato italiano.