Maserati Grecale: ecco le prime foto senza camuffature

Anche se la presentazione della nuova Maserati Grecale è stata fissata per il prossimo 22 marzo, il nuovo SUV sportivo della Casa del Tridente può essere ammirato per la prima volta senza veli o camuffature di sorta in una serie di immagini “spia” pubblicati su alcuni canali social.

Le dimensioni

Realizzata sulla piattaforma Giorgio, ovvero la medesima dell’Alfa Romeo Stelvio, la Grecale è lunga 485 cm, larga 195 cm e alta 167 cm. Le foto a nostra disposizione che immortalano la Grecale mostrano un SUV dalle forme marcatamente sportive e filanti.

Design sportivo

Il muscoloso cofano dotato di nervatura centrale della Maserati Grecale risulta enfatizzato dalla forma dei proiettori Full LED posizionati sopra i passaruota anteriori, mentre il frontale è dominato dalla grande e tipica griglia Maserati impreziosita da listelli cromati e dal simbolo del Tridente posizionato al centro, mentre il paraurti ospita invece tre prese d’aria.

La fiancata sfoggia grandi cerchi in lega e una vetratura laterale che risulta rastremata verso la zona posteriore dell’auto dove troviamo il piccolo e inclinato lunotto lambito nella parte superiore da un generoso spoiler e in quella inferiore dai gruppi ottici che si sviluppano in senso orizzontale. Il fascione paraurti ingloba invece un vistoso estrattore d’aria e i quattro scarichi sportivi, posizionati due per ogni lato. La foto che ritrae dall’esterno l’abitacolo della vettura mostra un ambiente sportivo, ma al tempo stesso curato, dove spicca il volante a tre razze con la parte bassa della corona appiattita.

Sospensioni al top

Il reparto sospensioni si distingue per l’uso di un quadrilatero all’anteriore e di un sistema multilink al posteriore, il tutto abbinato a molle di tipo pneumatico. Grazie a questa scelta i tecnici della Casa del Tridente puntano ad ottenere un perfetto mix tra confort e sportività. Tutte le motorizzazioni saranno abbinate alla trazione integrale con differenziale posteriore autobloccante meccanico a controllo elettronico. Quest’ultimo sarà un optional a richiesta sulle versioni meno performanti.

Motori e prezzi

Proposta negli allestimenti GT, Modena e Trofeo, la Maserati Grecale potrà essere equipaggiata con il quattro cilindri 2.0 litri turbo benzina da 300 CV con sistema mild hybrid a 48 volt, mentre al top di gamma troveremo la versione con il motore V6 Nettuno da oltre 500 CV. Nel 2023 è invece attesa la versione 100% elettrica con batteria da 90 kWh e sistema di ricarica a 800 volt. I prezzi di listino della Maserati Grecale partiranno da circa 75.000 euro.