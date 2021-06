Maserati GranTurismo: foto spia ufficiali della nuova generazione

Sono iniziati i test di collaudo finale – su strada e in pista – per la nuova Maserati GranTurismo, come testimoniato dalle foto spia ufficiali scattate a Modena, nei pressi del quartier generale della Casa del Tridente. Esteticamente, rappresenta l’evoluzione della precedente generazione dal punto di vista stilistico, anche se il design della carrozzeria sarà influenzato dalla concept car Alfieri, nonché dalla supercar MC20.

Sarà anche elettrica

Nota anche come modello M189, la nuova generazione della Maserati GranTurismo sarà disponibile anche nell’inedita configurazione Folgore a propulsione elettrica. La produzione sarà affidata all’impianto di Mirafiori (TO), mentre la presentazione ufficiale sarebbe in programma per il prossimo anno al Salone di Ginevra 2022.

Le indiscrezioni sulle altre caratteristiche

Dopo la variante coupé, la nuova Maserati GranTurismo sarà proposta anche nella declinazione cabriolet che dovrebbe essere nuovamente commercializzata con la denominazione GranCabrio. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma comprenderà l’unità a benzina Nettuno 3.0 V6 biturbo, anche con la tecnologia Mild Hybrid e la propulsione ibrida Plug-In Hybrid.