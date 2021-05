Maserati MC20: il kit aerodinamico di 7 design

La società di design di New York, 7 Designs, ha messo a punto un kit carrozzeria per la Maserati MC20. L’azienda ha ideato il kit aerodinamico Aria per la supercar che presenta otto componenti composti da fibra di carbonio e che sostituiscono le parti originali senza stravolgere il design della sportiva italiana.

Si tratta più che altro di elementi funzionali che aggiungono carico aerodinamico alle alte velocità alla gran turismo del Tridente, da oltre 600 cavalli. Maserati realizzerà solo 45 esemplari di questo kit aerodinamico.

Segni di riconoscimento

Nello specifico il kit ideato da 7 Designs per la Maserati MC20 è composto da otto componenti: uno spoiler a anteriore, due canard, minigonne laterali allargate, calotte degli specchietti retrovisori in carbonio, una presa d’aria sul tetto, piccole alette sulle porte, un’alettone e un diffusore posteriore.

Questi componenti conferiscono alla MC20 un aspetto un più aggressivo, senza però compromettere il design originale. Lo spoiler sottile e profondo nella parte anteriore aumenta la deportanza a velocità più elevate, mentre la coppia di canard sul paraurti guida il flusso d’aria verso gli angoli per una maggiore stabilità. Il diffusore aiuta a creare una scia liscia riducendo la resistenza nella parte posteriore e, infine, l’ala aiuta a generare un’ulteriore deportanza alle alte velocità.

Maserati ha segnato il suo ritorno nel segmento delle supercar con l’MC20 nel settembre del 2020. Si tratta della quarta vettura a motore centrale della Casa del Tridente ed è stata presentata come erede spirituale dell’MC12, sebbene non condivida alcuna somiglianza con essa, a parte la griglia frontale.