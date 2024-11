Maserati GranTurismo 110 Anniversario: la serie speciale che celebra il lusso italiano

La Maserati GranTurismo 110 Anniversario è una versione speciale della nota coupé, che mette subito in chiaro, nella sigla, le ragioni del suo arrivo. Questa vettura celebra infatti una ricorrenza importante per la casa modenese: il 110° compleanno. Una storia davvero lunga, fatta di performance, design, artigianalità, unicità e tecnologia, che ha dato tanto alla bella immagine del Made in Italy nel mondo.

Per onorare il traguardo anagrafico ci voleva qualcosa di particolare, oltre ai classici festeggiamenti. I vertici del “tridente” hanno allora deciso di produrre una serie speciale del modello che meglio degli altri si intona allo spirito aziendale, fra quelli dell’attuale gamma.

È nata così la Maserati GranTurismo 110 Anniversario, che si eleva subito al rango di auto iconica, capace di scatenare sogni e pulsioni emotive e collezionistiche. Questa sportiva, elegante e raffinata, coniuga le prestazioni taglienti allo stile e al comfort, in linea con la migliore tradizione. Miscela anche il lusso al piacere di guida, persino sulle lunghe percorrenze. Tutti elementi che hanno alimentato negli anni il mito della casa modenese.

Il fascino fa parte del suo DNA, come la finezza tecnologica, con una novità: per la prima volta nella storia del marchio, infatti, è disponibile una versione 100% elettrica, battezzata Folgore. In questa veste prende forma la Maserati GranTurismo 110 Anniversario, in tiratura limitata di 110 esemplari: uno per ogni anno di vita del brand.

Le sue specifiche nascono in seno al Programma di Personalizzazione Fuoriserie, per farle guadagnare una identità inconfondibile. Questa serie limitata è disponibile in due configurazioni da 55 esemplari ognuna: la prima in color Rame Folgore, con interni in Econyl denim e cuciture color rame; la seconda nell’esclusivo colore Blu Inchiostro, con interni in Econyl black e cuciture in blu. Entrambe regalano alla clientela delle finiture dedicate e degli speciali cerchi con dettagli “black and copper”.

Specifico e singolare il logo laterale creato in esclusiva per la Maserati GranTurismo 110 Anniversario, che propone il “tridente” seguito dalle cifre numeriche del compleanno celebrato con questa serie speciale e “alla spina”. La vettura, in entrambe le declinazioni, sarà svelata al pubblico, nella giornata di sabato 30 novembre, presso lo showroom di Viale Ciro Menotti, dove i partecipanti si potranno immergere nella storia ultracentenaria e nella moderna identità del marchio.