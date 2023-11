Lotus Type 135 potrebbe essere presentata nel 2025. La nuova auto sportiva elettrica della Lotus rivaleggiarà con le Porsche Boxster e Cayman elettriche. Lo sviluppo di questo progetto ha subito alcuni ritardi a causa di problemi. Infatti prima l’auto avrebbe dovuto essere sviluppata con Alpine ma poi i francesi si sono tirati indietro. In un secondo momento era stata scelta la startup britannica di batterie Britishvolt per portare avanti il progetto ma questa è finita in amministrazione controllata ad inizio anno.

Il 2025 potrebbe essere l’anno giusto per il debutto della sportiva elettrica Lotus Type 135

Nonostante tutto questo lo sviluppo della nuova Lotus Type 135 continua e l’auto potrebbe debuttare nel 2025. Secondo quanto riportato da Auto Express questa auto utilizzerà un’architettura su misura sviluppata appositamente per le auto sportive elettriche. Questa piattaforma, che al momento viene chiamata “E-Sports”, può supportare diversi modelli e dimensioni di batterie e dispone di un telaio ausiliario posteriore leggero. Può anche supportare fino a due motori elettrici sull’asse posteriore.

Lotus Type 135 è una vettura che per il momento rimane però avvolta nel mistero. La casa automobilistica inglese ha dichiarato in precedenza che la sua piattaforma per auto sportive elettriche potrebbe ospitare un’auto con un passo di 2.470 mm e una batteria da 66,4 kWh, così come un’auto con un passo di 2.650 mm e una batteria da 99,6 kWh.

L’architettura offre inoltre al marchio la flessibilità di posizionare la batteria sul fondo dell’auto o di sistemarla verticalmente dietro l’abitacolo per dare al veicolo una distribuzione del peso simile a quella di un’auto sportiva a motore centrale. L’auto avrà luci di marcia diurna a LED nitide simili a quelle della Emeya e fiancate posteriori pronunciate vedremo cos’altro emergerà nei prossimi mesi a proposito di questa attesa supercar di Lotus.