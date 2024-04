Lotus presenta in un video la sua visione della mobilità sostenibile

Ormai anche le pietre sanno che Lotus punta tutto sulla mobilità sostenibile. La casa inglese ha fatto una scelta radicale, già nel 2018, quando ha lanciato la strategia Vision80, per trasformarsi in dieci anni in un fornitore globale di mobilità completamente elettrica.

In queste ore Lotus Tech ha pubblicato un video che mostra le fasi di questa transizione. Gli obiettivi sono precisi: una gamma di modelli 100% elettrici entro il 2028 e la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2038, grazie a interventi sull’intera catena di valore.

Lotus non si vuole limitare all’elettrificazione della gamma, ma punta ad essere ecologica in una dimensione olistica, considerando l’impatto dell’intero ciclo, dalla produzione delle auto al loro fine vita. Questo attraverso l’uso di energie rinnovabili, di materiali sostenibili e di altre pratiche green. Sul fronte dei veicoli “alla spina”, sono già realtà l’hyper-GT Emeya, l’hypercar Evija e l’hyper-SUV Eletre.

Lotus crede nel futuro green

Nel video sono messi in risalto la missione del gruppo Lotus, i progressi ottenuti, gli obiettivi ecologici in cantiere. La casa inglese vuole esprimere la sensibilità per l’ambiente senza tradire la sua storia e il carattere dei suoi veicoli, anche se l’impressione è che il lusso abbia preso il sopravvento sulla sportività, intendendo per tale il piacere di guida connesso alla leggerezza, autentico mantra di Colin Chapman.

Oggi Lotus punta ad affermarsi come brand di alta gamma nel quadro della mobilità elettrica, con lo sbandierato obiettivo di fissare nuovi standard d’eccellenza in questo ambito. Il marchio sta inoltre lavorando per migliorare l’infrastruttura di ricarica a livello globale, in modo da incentivare l’avvicinamento dei clienti alle auto a batteria. L’impegno green di Lotus trova conferma anche nell’adesione al Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) e nel sostegno all’International Sustainability Standards Board (ISSB).

Ecco le parole di Alexious Lee, presidente del comitato ESG di Lotus Tech: “In Lotus sappiamo di avere la responsabilità di contribuire alla transizione globale verso le emissioni nette zero. Stiamo intraprendendo un viaggio per costruire un business a beneficio del pianeta e ci impegniamo a mostrare i nostri progressi lungo il percorso”. Il video fa parte di questo impegno.