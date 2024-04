Lotus Eletre: aperti gli ordini negli USA per l’hyper-SUV elettrico

Prosegue la marcia di avvicinamento verso le consegne della nuova Lotus Eletre. La casa automobilistica inglese, nelle scorse ore, ha annunciato i prezzi statunitensi del suo hyper-SUV “alla spina”. Contestualmente si sono aperte le prenotazioni. Già oggi i clienti americani possono iniziare a personalizzare il loro esemplare, per rendere l’ordine intonato ai propri gusti. Le consegne prenderanno forma a partire dal quarto trimestre dell’anno.

Con l’arrivo di questo modello, il marchio d’oltremanica scrive un nuovo capitolo nella sua storia. Ormai sembra chiaro che il focus non saranno più le sportive leggere e compatte, ma le auto di lusso dall’indole altamente prestazionale. Un cambio di passo rispetto al credo del fondatore Colin Chapman. Forse un segno dei tempi, che per gli appassionati più conservatori ha il sapore di una pugnalata al cuore, ma i numeri di mercato sono positivi e questi sono il metro operativo per l’attuale proprietà.

La Lotus Eletre è il primo di una nuova generazione di SUV del brand inglese. Il suo design, dai tratti tesi e decisi, nasce da un attento studio aerodinamico, che si giova di soluzioni attive, per garantire la giusta deportanza, quando necessario, senza incidere sulla scorrevolezza in tutte le altre situazioni operative. Questo Sport Utility Vehicle sfrutta le tecnologie più recenti, che ne fanno un’auto veloce e versatile. In linea con lo spirito aziendale, dovrebbe essere anche divertente da guidare, nonostante il peso e l’altezza da terra superiori a quelle delle opere tradizionali del marchio.

Ricarica rapida e prestazioni spinte per la Lotus Eletre

La Lotus Eletre promette una ricarica iperveloce. In 20 minuti, con le colonnine ultrarapide, si dovrebbero aggiungere 250 miglia di autonomia. La distanza massima percorribile, con il pacco batteria completamente carico, è di 354 miglia, almeno nelle promesse. Notevole il quadro prestazionale, specie sul fronte dell’accelerazione. La variante R, con 905 cavalli di potenza e 985 Nm di coppia, sarà in grado di coprire il passaggio da 0 a 100 km/h in soli 2.95 secondi. Sul fronte della velocità massima, il dato raggiungibile è di 265 km/h.

Per esaltare la flessibilità del modello, sulla Lotus Eletre sono state pianificate 6 modalità di guida: Tour, Range, Sport, Off-Road, Individual e Track. Così si potranno assecondare al meglio le diverse esigenze operative. A frenarne le danze provvedono dei dischi in acciaio da 414 mm, con pinze a 6 pistoncini. Sul modello Eletre R è disponibile l’opzione dei dischi in carboceramica da 420 mm, con pinze a 10 pistoncini.

L’abitacolo sarà ampio e sfruttabile, con molto spazio per la testa e le gambe, sia davanti che dietro. Grande il bagagliaio, adatto alle esigenze di un’intera famiglia. Da segnalare l’ampio uso di materiali sostenibili, per rendere più green il modello. Sette i colori proposti negli USA: Kaimu Grey, Stellar Black, Akoya White, Solar Yellow, Blossom Grey, Red e Galloway Green. Con riferimento al listino prezzi, la versione base viene proposta a 107 mila dollari, la R a 145 mila dollari.