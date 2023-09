Lotus Emeya: c’è chi la immagina così [VIDEO RENDER]

Lotus Emeya è la prossima grande novità della casa automobilistica inglese. Il suo debutto è stato fissato per il prossimo 7 settembre. Si tratta di una grande berlina elettrica a 4 porte che dovrebbe avere uno stile vicino a quello del recente SUV Lotus Eletre. Questa auto è particolarmente attesa in quanto quando finalmente arriverà sul mercato sarà diretta concorrente di auto del calibro di Porsche Taycan, Mercedes EQE e Tesla Model S. Al momento si sa poco di questa auto a parte un teaser pubblicato da Lotus nei giorni scorsi quando è stato ufficialmente confermata la data del 7 settembre per la rivelazione del nuovo modello.

Un video prova ad immaginare come sarà Lotus Emeya che sarà svelata il 7 settembre

Ovviamente da quando si è saputo dell’arrivo di Lotus Emeya, sul web creatori digitali e designer si sono scatenati nel provare ad immaginare quale sarà l’aspetto definitivo di questo modello. Qui vi mostriamo un vido render pubblicato Mahboub1 che ipotizza quello che potrebbe essere il design finale di questa auto elettrica targata Lotus.

Ricordiamo che questa auto si caratterizzerà certamente per avere un design moderno e all’avanguardia, in cui l’aerodinamica giocherà un ruolo fondamentale. Sicuramente le novità più interessanti le troveremo nella parte posteriore dove pone maggiore risalto con aperture particolari che ricordano quelle dell’auto ipersportiva estrema Evija. Per questo la Lotus ha definito la nuova Emeya una “Hyper-GT”. Lotus Emeya avrà la stessa piattaforma della Eletre. Infine per quanto riguarda i motori, sarà disponibile con propulsori elettrici da 612 CV a ben 918 CV e, grazie a un pacco batterie da 112 kWh, potrà percorrere fino a 600 km.