Lotus Evija Fittipaldi: 8 esemplari in onore del campione brasiliano

Con la sua meccanica elettrica da 2.039 CV, la Lotus Evija è attualmente una delle auto di serie più potenti al mondo. Un’impressionante hyper car con una produzione limitata a sole 130 unità, tra le quali ora ci sarà anche una piccola serie speciale e limitatissima chiamata Lotus Evija Fittipaldi. Questa Limited Edition rende omaggio all’iconico pilota brasiliano campione del mondo di F1 nel 1972 e alla sua Lotus Type 72.

Lotus Evija Fittipaldi: livrea speciale

La Lotus Evija Fittipaldi si presenta con una livrea speciale con i mitici colori nero e oro di John Player Special, interamente applicati a mano e corredata da altre parti a vista in fibra di carbonio. Non mancano altre classiche strizzatine d’occhio al passato, come la bandiera della Union Jack, un numero “8” sul montante B a ricordare il numero dell’auto del brasiliano in quel 1972 e, al posteriore, una serie di grafiche sull’alettone posteriore che celebrano le 5 vittorie ottenute in quella stagione.

Gli interni della Lotus Evija Fittipaldi

La stessa formula vintage è applicata a interni altamente high-tech. L’abitacolo sfoggia i colori nero e oro con tappezzeria scura e diverse parti come i pedali, le cornici delle bocchette dell’aria e i pulsanti in color oro. Nella zona del vano portaoggetti è presente anche la firma di Emerson Fittipaldi ricamata a mano. Non manca il quadrante in alluminio riciclato proveniente dalla stessa Type 72 utilizzata dal due volte campione del mondo e due volte vincitore della 500 Miglia di Indianapolis.

Oltre 2mila cavalli…

A livello meccanico la Lotus Evija Fittipaldi vanta le stesse identiche specifiche della Lotus Evija di serie, ovvero 2.039 CV e 1.704 Nm di coppia per uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e da 0 a 300 in nove secondi. La sua velocità massima è di 350 km/h, mentre l’autonomia è di 402 km.

Naturalmente, questa Lotus Evija Fittipaldi sarà un’edizione esclusiva molto speciale con soli 8 esemplari -in onore delle 8 vittorie di quell’anno- che inizieranno ad essere consegnati ai suoi fortunati clienti dall’inizio del prossimo anno.