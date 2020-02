Lotus Evija: partita la produzione degli esemplari pre-serie

Di Dario Montrone mercoledì 19 febbraio 2020

Iniziata la produzione degli esemplari pre-serie della Lotus Evija, per la fase finale dei test di collaudo della hypercar elettrica.

Presso lo specifico reparto dello storico impianto di Hethel, è partita la produzione degli esemplari pre-serie della nuova Lotus Evija, per le fasi finali dei test di collaudo dell'inedita hypercar a propulsione elettrica da 2.000 CV di potenza complessiva del celebre costruttore britannico.

L'inizio della produzione in serie della nuova Lotus Evija, invece, è in programma nel corso della prossima estate 2020. Per questa hypercar a propulsione elettrica da circa 400 km di autonomia sono previsti solo 130 esemplari in serie limitata, già tutti venduti e destinati ad essere assemblati artigianalmente.



Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova Lotus Evija potrà raggiungere la velocità massima di oltre 320 km/h. Tuttavia, sono impressionanti i valori in accelerazione, in quanto ammontano a meno di tre secondi per lo spunto 0-100, nonché a meno di nove secondi per lo scatto da 0 a 300 km/h.