Lotus Evija X: partenza col botto a Goodwood, ecco il video del crash

La Lotus Evija X è la regina nella line-up offerta dalla casa inglese alla visione del pubblico al Goodwood Festival of Speed 2024. Purtroppo la costosissima hypercar si è resa protagonista di una spiacevole disavventura durante la classica hill climb nella tenuta di Lord March, schiantandosi contro le barriere di protezione a pochissimi metri dal via. Per fortuna le balle di fieno hanno limitato i danni, ma la brutta figura è diventata virale.

Versione da pista della Lotus Evija, la X vanta il terzo tempo più rapido di sempre sulla Nordschleife del Nürburgring. Purtroppo le cose non sono andate altrettanto bene al Goodwood Festival of Speed 2024, dove il pilota, nel tentativo di offrire uno show fumante di grande effetto scenico, è stato tradito dall’esuberanza dei 2.039 CV del mezzo, perdendone il controllo, a dispetto della grande esperienza. Immagino il suo stato d’animo e quello dei vertici della casa inglese, ma a volte l’eccitazione emotiva gioca brutti scherzi, anche quando si è dei professionisti.

Rispetto alla versione “standard”, la Lotus Evija X non ha modifiche al sistema di propulsione 100% elettrico, ma tutto il resto, ad eccezione della monoscocca, è stato rivisto in chiave racing, per esaltarne ulteriormente il temperamento sportivo e l’incisività dinamica. Roba da time attack, per intenderci. Nella tenuta di Lord March, preziosa oasi verde del West Sussex (Regno Unito), non è stato però messo a segno il record del percorso, ma forse un altro primato: quello del più rapido incidente della storia del Goodwood Festival of Speed. Per fortuna nessuno si è fatto male, tranne l’auto. A voi le immagini offerte dal video.