Lotus al Goodwood Festival of Speed 2024: debutti dinamici di Emeya e Evija X in UK

Il Goodwood Festival of Speed 2024 è in pieno svolgimento. Le sue alchimie andranno avanti fino al 14 luglio, regalando emozioni speciali al pubblico e ai protagonisti. Lotus avrà un ruolo di primo piano, con due debutti dinamici nel Regno Unito. Qui, infatti, si vedranno in azione, nella tenuta di Lord March, la hyper-GT Emeya e la rivoluzionaria Evija X.

Le consegne della prima, sul mercato domestico, prenderanno forma a partire dal mese prossimo. Ricordiamo che questa vettura è in grado di bruciare il passaggio da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi. Un tempo che la pone nella fascia alta tra le Gran Turismo, almeno sul piano prestazionale.

La Evija X è invece una versione da pista unica, derivata dall’omonimo modello completamente elettrico, senza la X nella sigla. Recentemente ha ottenuto il terzo tempo più veloce di sempre sul giro dell’iconica Nordschleife del Nürburgring.

All’avanguardia nelle prestazioni e nella ricerca tecnologia, i due modelli prima menzionati sono una sorta di biglietto da visita della Lotus e ne anticipano il futuro. Gli spettatori del Goodwood Festival of Speed 2024 li vedranno in azione mentre affronteranno l’iconica Hill Climb, oltre che per tutta la durata dell’evento, quando saranno visibili in forma statica.

In vetrina, nella tenuta di Lord March, anche la Evija. Quest’ultima, coi suoi 2.011 CV, è l’auto “di serie” più potente al mondo. Si tratta di una belva “alla spina” in tiratura limitata, dal prezzo milionario, destinata a prendere forma in un numero ridotto di esemplari.

Nel 2024, lo stand Lotus prende una nuova posizione accanto al First Glance Paddock. Insieme ai modelli di cui abbiamo già parlato, nell’area dedicata ai proprietari di auto del marchio, si potranno ammirare la Eletre e la Emira, oltre alla monoposto Type 72 F1, vincitrice di un campionato del mondo della massima formula.

Ecco le parole di Simon Lane, direttore esecutivo di Lotus Advanced Performance: “Siamo entusiasti di presentare la Emeya e la Evija X al Goodwood Festival of Speed. Questi modelli rappresentano l’apice delle nostre capacità ingegneristiche e di progettazione, incarnando lo spirito di innovazione e le prestazioni per cui Lotus è nota nel mondo”.